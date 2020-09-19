Віддам пай під базу НАТО: унікальні військові навчання захопили українців (фото і відео)

В Україні стартував перший етап навчань "Спільні зусилля" і відбулося десантування українських і британських "крилатих піхотинців" з військово-транспортних літаків повітряних сил України та США під прикриттям винищувачів ЗСУ.

Захід проходить в рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля - 2020". Про це 19 вересня передали в прес-службі Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

Спочатку повітряний десант, важке піхотне озброєння і техніку скидали з військово-транспортних літаків "C-130 Hercules" британських ВПС, а потім на бойовий курс зайшли українські військові літаки Іл-76МД та Ан-26.

"Навчання такого формату унікальні й проводяться вперше. Їхня мета – практичне виконання завдань у багатонаціональному середовищі за стандартами та процедурами НАТО, підвищення рівня взаємосумісності підрозділів Збройних Сил та наших держав–партнерів, десантного братерства", - розповіли в Командуванні ПС ЗСУ.

Також з'явилися яскраві фото та відео навчань.

В Україні розпочалися навчання "Об'єднані зусилля - 2020" (фото: facebook.com/kpszsu)

Відео: Британські військові здійснили десантну операцію під Миколаєвом

Перед цим на аеродром під Вінницею прибули військові літаки США, причому це не єдина повітряна "траса", де буде залучатися авіація американських повітряних сил.

Як пояснив спікер Командування ЗС України Юрій Ігнат, звідси працюватимуть підрозділи Сил спеціальних операцій як України, так і США.

"Буде здійснена синхронізація дій підрозділів ССО з використанням повітряного і наземного компонента американських літаків Lockheed МС130 і конвертопланів Bell V-22 Osprey", - розповів він.

Представник КВС ЗСУ зазначив, що проведення всебічного навчання в рамках українсько-американських навчань "Rapid Trident" дозволить "продемонструвати готовність України дати відсіч збройної агресії самостійно і з використанням механізмів міжнародної підтримки", а також - підвищити сумісність з силами та засобами НАТО.

Українські військові показали відео з важкою військовою авіацією США під Вінницею.

Відео: Військові літаки та конвертоплани США під Вінницею прилетіли на навчання

Кадри швидко набрали безліч переглядів і репостів, а в коментарях розхвалюють подібну ініціативу і початок масштабних міжнародних військових навчань в Україні.

У мережі навіть пропонують організувати у Вінниці базу НАТО чи американських військово-повітряних сил.

Молодці!

Страшний сон Кремля: важка авіація США приземлилася у Вінниці

Враховуючи великий інтерес, прошу ширше висвітлити цю подію, провести додаткову публікацію (+ відео) про особливості незвичної нам авіаційної техніки, як відбувається взаємодія підрозділів... запросіть журналістів і блогерів. Давайте разом створювати форпост НАТО у Вінниці.

Віддам пай під базу НАТО

Бути військовій базі ВПС США у Вінниці!

Ми відмовилися від ядерної зброї, щоб до нас ніхто не ліз. А у нас війна. Нам повернули ядерну зброю у вигляді В52. Хто не розуміє - якщо один такий використовувати, буде Чорнобиль до Уралу. Правда нас не буде, Європи не буде.

Красунчики, бачив наяву...

Раніше повідомлялося, що американські бомбардувальники будуть регулярно патрулювати небо над Україною.

Нагадаємо, що недавній рейд бомбардувальників США над Україною показали на відео, а військові розповіли про успішну мету місії.