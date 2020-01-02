ru
ua

Звільнений з полону 19-річний моряк одружився: фото і відео урочистості

Новини » Життя   

Андрій Ейдер одружився на своїй дівчині Марині

Звільнений моряк Андрій Ейдер одружився на своїй коханій Марині. Пара розписалася 31 грудня на Софійській площі. Урочистий момент відбувався на очах тисяч очевидців і мільйонів телеглядачів, які спостерігали за подією у новорічному випуску ТСН.

Марина чекала свого коханого більше 9-ти місяців. Коли Андрій нарешті потрапив в Україну разом з іншими військовополоненими моряками і політв'язнями Кремля, то відразу ж зробив Марині пропозицію.

Весілля Андрія Ейдера і Марини (фото: facebook.com/maria.slaille)

Андрій заздалегідь готувався до цього, тому перебуваючи ще в полоні в РФ попросив батьків через свого адвоката купити йому обручку. Коли Марина відвідувала Андрія у військовому госпіталі він запропонував їй вийти за нього заміж. Дівчина була зворушена цим, і прийняла пропозицію руки і серця.

Весілля Андрія Ейдера і Марини (фото: facebook.com/maria.slaille)

Програма новин взяла на себе всі витрати на організацію весільного торжества, і навіть підібрала Андрію весільний костюм, а Марині розкішне плаття.

Весілля Андрія Ейдера і Марини (фото: facebook.com/maria.slaille)

Святковий випуск ТСН пройшов 31 грудня о 19:30 на телеканалі "1+1".

Звільнений моряк Андрій Эйдер одружився (фото: YouTube)

Нагадаємо, що звільнений український моряк Віктор Беспальченко зіграв довгождане весілля з красунею-нареченою Тетяною. Торжество відбулося в Херсоні. При цьому молоді розписалися в Московському СІЗО Лефортово, куди направили українських моряків після того, як їх звинуватили в "порушенні кордону" в 2018 році.

Чекала чогось нового: мережа обговорює новорічне привітання Зеленського Зеленський і Порошенко привітають українців з Новим роком: кого і де слухати
Читати всі новини