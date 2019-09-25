У звільненого бранця Кремля виявили агресивний рак: всі деталі і відео

У звільненого з полону моряка Дениса Гриценка, командира катера "Бердянськ", який провів майже десять місяців у в’язницях РФ, українські лікарі знайшли онкологію.

Хворобу вдалося виявити на ранній стадії, однак рак агресивний. На допомогу українським лікарям прийшли ізраїльські медики. Денис залишається на лікуванні у Феофанії після операції, яку провели тиждень тому. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Пухлину було виявлено на одному з внутрішніх органів. Цей вид онкології дуже агресивний і швидко прогресує. Однак на ранній стадії він не виявляє симптомів, і його складно побачити на аналізах.

Операція пройшла успішно, медики дають хороший прогноз. Тим не менш, якщо б Денис провів у полоні ще хоча б місяць, то все могло б закінчитися інакше.

Медики точно не можуть сказати, коли захворів український моряк. Однак говорять, що подібні діагнози часто ставлять після перенесеного стресу.

Після виписки з лікарні Денис планує повернутися до рідної Одеси, де на нього чекає маленький син Артем. Хлопчик після звільнення з полону обійняв тата лише раз – у Борисполі, 7 вересня.

У звільненого з полону моряка Дениса Гриценка виявили рак (відео: YouTube/ТСН)