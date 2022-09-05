"Звільнення Криму від загарбників - питання часу"": в Ялті активісти розклеїли сміливі листівки

У тимчасово окупованій Ялті місцеві партизани розклеїли листівки і нагадали прихильникам "русского міра", що Крим завжди був і залишається українським.
Про сміливу акцію повідомили представнику руху "Жовта Стрічка" у Telegram.
Активісти у листівках підкреслили, що Крим - це Україна, але не лише з 1954 року (це час передачі Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР - ред.), а завжди.
До того ж вони залишили малюнки у формі прапора України на стовпах у місті.
"Український спротив в АР Крим - є, зростає кількість наших активістів, які готові до рішучих дій", - йдеться у повідомленні.
Також вони додали, що в Ялті усі чудово розуміють, що звільнення українського півострова від російської окупації - це лише питання часу.
Раніше ми повідомляли, що у Херсоні місцеві розклеїли "інструкції" щодо знищення окупантів.
Також ми писали, що на набережній Ялти заграла запальна "Смерека", яка зірвала шквал оплесків.