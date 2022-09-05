RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Звільнення Криму від загарбників - питання часу"": в Ялті активісти розклеїли сміливі листівки

Активісти в Ялті розклеїли листівки (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У тимчасово окупованій Ялті місцеві партизани розклеїли листівки і нагадали прихильникам "русского міра", що Крим завжди був і залишається українським.

Про сміливу акцію повідомили представнику руху "Жовта Стрічка" у Telegram.

Активісти у листівках підкреслили, що Крим - це Україна, але не лише з 1954 року (це час передачі Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР - ред.), а завжди.

До того ж вони залишили малюнки у формі прапора України на стовпах у місті.

"Український спротив в АР Крим - є, зростає кількість наших активістів, які готові до рішучих дій", - йдеться у повідомленні.

Також вони додали, що в Ялті усі чудово розуміють, що звільнення українського півострова від російської окупації - це лише питання часу.

В Ялті активісти розклеїли патріотичні листівки (t.me/yellowribbon_ua)

Раніше ми повідомляли, що у Херсоні місцеві розклеїли "інструкції" щодо знищення окупантів.

Також ми писали, що на набережній Ялти заграла запальна "Смерека", яка зірвала шквал оплесків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ялта