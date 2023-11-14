"Образование без коммунистов". Во Львове большой митинг против Фарион, тысячи студентов вышли на улицу (фото и видео)

Студенты "Львовской политехники" собрались сегодня у стен своей Альма-матер с требованием отстранить Ирину Фарион.
Как прошла акция "Львовской политехники" против Ирины Фарион - смотрите в эксклюзивном репортаже РБК-Украина (проект Styler).
По словам нашего корреспондента собралось более 1000 студентов с вызовами "Долой Фарион!", "Образование без Коммунистов", "Язык объединяет - Фарион пылает!"
Основным требованием студентов является увольнение Ирины Фарион с должности преподавательницы Политехники на основании ее ксенофобных заявлений по русскоязычным военнослужащим ВСУ.
"В очередной раз подчеркиваем, что рассадникам ненависти и мракобесия не место в преподавательском составе университета. Призываем всех неравнодушных присоединяться к акции, приводить друзей и приносить плакаты, чтобы показать администрации ЛП и самой госпоже Фарион, что студенты не потерпят ее очередных попыток расжечь вражду на языковой почве", – говорится в обращении студентов.
Сейчас за закрытыми дверями собрался ректорат университета для важного разговора и попросил студентов покинуть стены главного корпуса.
Ранее мы сообщали, что Фарион слила данные проукраинского студента из Крыма в сеть.