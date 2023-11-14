"Образование без коммунистов". Во Львове большой митинг против Фарион, тысячи студентов вышли на улицу (фото и видео)

По словам нашего корреспондента собралось более 1000 студентов с вызовами "Долой Фарион!", "Образование без Коммунистов", "Язык объединяет - Фарион пылает!"

Основным требованием студентов является увольнение Ирины Фарион с должности преподавательницы Политехники на основании ее ксенофобных заявлений по русскоязычным военнослужащим ВСУ.

Протест студентов "Львовская политехника" против Фарион (фото: Юлия Шиканова, РБК-Украина)

"В очередной раз подчеркиваем, что рассадникам ненависти и мракобесия не место в преподавательском составе университета. Призываем всех неравнодушных присоединяться к акции, приводить друзей и приносить плакаты, чтобы показать администрации ЛП и самой госпоже Фарион, что студенты не потерпят ее очередных попыток расжечь вражду на языковой почве", – говорится в обращении студентов.

Сейчас за закрытыми дверями собрался ректорат университета для важного разговора и попросил студентов покинуть стены главного корпуса.