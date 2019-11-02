Обережно! Синоптик уточнила прогноз погоди на неділю

У неділю, 3 листопада в Україні буде тепло, але вітряно. Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці синоптик Наталка Діденко. Погода зміниться кардинально і буде помітно тепло. Повітря прогрыэться до +16 градусів тепла.

"Антициклон, який досить довго визначав холодну та суху погоду, випхнув за двері потужний циклон атлантичного походження, тому погода міняється кардинально.

Замість холодяки - потепління до +9+16 градусів, замість сонечка - серйозні хмари, а в тихий штиль увірветься штормовий південний вітер.

Власне, вже увірвався", - повідомила синоптик.

Синоптична карта facebook.com/tala.didenko)

До дощів варто приготуватися жителям західних і центральних областей.

"3-го листопада в Україні очікуються пориви південного вітру до 15-22 м/с, протягом дня температура повітря +9+14 градусів, на Півдні та Заході +12+18 градусів, на Сході +6+10 градусів. Дощі пройдуть у західних, північних та подекуди в центральних областях, на Півдні та Сході - переважно без опадів.", - написала Діденко.

У Києві можливі опади у вигляді дощу, а також сильний вітер.

"У Києві неділя буде вітряною, обережно!, хмарною, з періодичним дощем. Температура повітря підвищиться до +10+12 градусів.", - попередила Діденко.