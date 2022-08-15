RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Залишили в ліжку пів пляшки горілки": Олег Скрипка розповів про дачу в Бучі, в якій були окупанти

Олег Скрипка розповів про дачу у Бучі, в якій були окупанти (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий український музикант Олег Скрипка розповів про дачу в Бучі, де під час вторгнення мешкали російські окупанти. За його словами, загарбники не чіпали справді цінні та дорогі речі у його житлі.

Про це Скрипка розповів в інтерв'ю виданню Ukrayina.pl.

Музикант зазначив, що завдяки "русскому міру" сусідні будинки також були пограбовані та зруйновані.

Він вважає, що у його дачі були російські офіцери, адже у будинку залишилися карти Київської області, а ще шахи, які вони десь вкрали.

"Звичайно, все це дуже неприємно. Але не я один опинився в такій ситуації. У багатьох людей будинки і зруйновані, і пограбовані... Я досі не привів дачу до ладу, адже просто немає ресурсу, скажімо так", - зізнався музикант.

Також у будинку знаменитості, просто у ліжку, окупанти залишили неприємний "сюрприз" - недопиту пляшку горілки.

Окрім того, він вважає, що вочевидь, окупантам довелося дуже швидко з будинку втікати, адже вони залишили там свої речі.

"Ні унітази, ні пральну машину в мене не поцупили. Залишили й картини, які, очевидно, не мали для них жодної цінності. А більше нічого там і не було. Я ж людина творча... Думаю, окупантам довелося дуже швидко звідти втікати, адже залишили пів пляшки горілки. Причому розпивали її просто в моєму ліжку. Кажу, це все прикро й неприємно", - поділився Скрипка.

Музикант зазначив, що йому важко пропускати через себе усі жахливі новини, які відбуваються в країні. Однак, це також дає йому енергії більше допомогати українським військовим.

"Це дуже важко - все пропускати через себе... Багато загиблих, багато поранених, окупована частина території, непроста ситуація на фронтах, різні трагедії... І з тим нам треба якось жити", - додав він.

Раніше Скрип показував відео того, що окупанти зробили з його дачею у Бучі.

Також ми писали, що художниця Гапчинська розповіла та показала розграбований росіянами будинок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олег Скрипка