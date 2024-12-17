Остапчуки показали процесс рождения сына: трогательное видео

"Это, конечно, самый странный день рождения, на котором мы были. Но и в то же время один из самых счастливых дней в нашей жизни", - отметили в публикации Остапчуки.

На видео показано, как они ожидают появления на свет ребенка - телеведущий нежно целует живот своей жены, гладит его, а затем сопровождает ее на роды.

Также показан процесс подготовки врачей к операции - Полтавской делали кесарево сечение по показаниям. Во время планирования беременности блогерша узнала, что у нее две матки, одна из которых не выполняет никакой функции, но при этом вторая матка неправильной формы. Поэтому врачи опасались, что девушка не сможет родить самостоятельно.

Затем показаны первые минуты после рождения ребенка. Далее малыша взвесили и померили, приложили к маме и отвезли к счастливому отцу.

Владимир Остапчук не смог сдержать слез, увидев Тимофея в первый раз.

Как отреагировали в сети

Фолловеры пары тут же принялись комментировать трогательную публикацию:

"Плачу от радости за вас"

"Почему я плачу?"

"Трогательное видео. Счастливой судьбы Тимофею и беззаботного детства"

"Счастья вашей семье"

"Дети - это радость"

"Это прекрасно"

"Какие котики".

Владимир Остапчук с женой и сыном (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Отметим, что Екатерина Полтавская - третья жена Владимира Остапчука. Пара познакомилась в 2022 году, на тот момент телеведущий был в процессе развода со второй супругой, нотариусом Кристиной Горняк.

Полтавская помогла Остапчуку восстановить доступ к его странице в Instagram, он пригласил ее на свидание, а затем отношения пары начали стремительно развиваться. Почти сразу они начали жить вместе, хотя первое время скрывали свой роман.

В 2023 году пара официально оформила свои отношения, а уже летом 2024-го стало известно, что они ждут ребенка. Для Полтавской это первый ребенок, а у Остапчука уже есть двое детей от брака с Еленой Войченко.

Остапчук и Полтавская (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)