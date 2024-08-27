Остап Ступка трогательно почтил память отца в день его рождения: "Я знаю, что он рядом"

27 августа этого года легендарному украинскому актеру Богдану Ступке могло бы исполниться 83 года. Напомним, его жизнь оборвалась в июле 2012-го из-за сердечного приступа и рака костей.
Остап Ступка, сын известного украинца, трогательно почтил его память по случаю особого праздника. РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram актера рассказывает об этом подробнее.
"Родителям всегда есть что говорить. Детям к родителям, родителям к детям. И это всегда очень распространенная вещь, когда дети не договорили со своими родителями, потому что они ушли в другой мир", - сказал он.
Актер подчеркнул, что сейчас до сих пор чувствует присутствие родного человека, его поддержку и помощь.
"То же самое могу сказать и я. Но я знаю, что он здесь, рядом с нами. Каждый день он в театре. Он помогает, он оберегает, его присутствие чувствуется сейчас", - поделился Остап.
Кроме того, Ступка также высказал мнение о том, что ему было бы интересно, что отец сказал бы о сегодняшних событиях в мире.
"Мне всегда было интересно, как бы он воспринял то, что происходит сейчас - в стране и мире. Люди ждали его мысли, его взгляда. Как бы он воспринял это и чтобы он говорил, какие бы вещи он говорил людям? Не знаю, могу только догадываться", - отметил Остап.
Напоследок Ступка-младший подчеркнул, что его отец был одним из тех, кто всегда страстно отстаивал украинскую культуру и нес ее в массы. Также он рассказал о мечте, которую при жизни имел Богдан Сильвестрович.
"Он всегда болел за украинскую культуру. У него была такая мечта - что-то вроде японского театра кабуки, которые сохраняют свою культуру японского театра. Он хотел организовать такой украинский театр классический, чтобы был обязательно оркестр в оркестровой яме. И он хотел возить украинский театр по всему миру, в конце концов, как это делают японцы. Я думаю, что его мечты нужно воплощать", - произнес актер.
Тем временем Илону Гвоздеву раскритиковали в сети за "интимные" фото- и танцовщица резко ответила.
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