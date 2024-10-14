Остап Ступка показал романтические фото и сделал неожиданное заявление о любви

Остап Ступка показался с новой девушкой

На опубликованных кадрах Остап и Маргарита предстали в объятиях друг друга, демонстрируя сосредоточенные взгляды. Снимки, как можно заметить, были сделаны на пляже.

Остап Ступка показал романтические фото с девушкой (фото: instagram.com/ostap.stupka)

На другом фото Ступка и Ткач были изображены с закрытыми глазами. В подписи к фотографиям можно прочитать строки, автором которых является украинский писатель Владимир Винниченко.

"Только любовь оправдывает наше пребывание на Земле", - написали Остап и Маргарита в общем посте в соцсетях, намекая таким образом на романтические отношения между ними.

Остап Ступка официально не сообщал о разводе (фото: instagram.com/ostap.stupka)

Реакция сети

Пользователи активно реагируют на эти кадры. Вот некоторые их комментарии:

"Мокрые-мокрые... Короче, просятся слова другие. Одним словом - красиво"

"Супер"

"Это вау".

Остап Ступка засветился с новой возлюбленной (фото: instagram.com/manipuliantka)

Что известно о личной жизни Остапа Ступки

Актер с 2015 года состоит в законном браке с женщиной по имени Дарья, которая младше его на 20 лет. Она является четвертой избранницей знаменитости. В первом браке у Ступки родился сын Дмитрий, во втором - сын Богдан и дочь Устина. В нынешнем браке у мужчины детей нет.

Интересно, что о своем разводе с Дарьей Остап официально не сообщал, но его свежие романтические кадры с другой женщиной, похоже, свидетельствуют о возможном разрыве с четвертой женой.

Остап Ступка и его четвертая жена Дарья (фото: facebook.com/p/Остап-Ступка)

К слову, Остап Ступка - 57-летний актер, сын Богдана Ступки. В апреле прошлого года он попал в скандал: стал виновником ДТП. На своем Land Rover звезда выехал на встречную полосу и врезался в припаркованный автомобиль, водитель которого получил травмы. В момент аварии Ступка находился в состоянии опьянения.

В июне того же года актеру продлили меру пресечения - ночной домашний арест. В ноябре Голосеевский суд Киева ограничив актеру право управлять транспортными средствами на 8 лет и назначив три года ограничения свободы.

Позже прокуратура Киева оспорила приговор о трехлетнем ограничении свободы. Кроме того, с актера взыскали финансовый штраф, связанный с проведением ряда необходимых экспертиз.