Зупинить випадання волосся і прискорить зростання: вчені назвали аптечний засіб за 50 грн

Розмарин - кулінарна і лікувальна рослина, що росте в Середземноморському регіоні, де його століттями додавали в їжу і використовували в медицині.

Крім того, масло розмарину багате антиоксидантами, що володіють протизапальними властивостями.

В останні роки було багато досліджень, в яких говорилося про те, що масло розмарину можна використовувати для прискорення росту волосся і навіть для запобігання їх випадання.

Як приготувати масло розмарину в домашніх умовах

Візьміть дві столові ложки розмарину і змішайте з п'ятьма столовими ложками жожоба або кокосового масла.

Рекомендується використовувати масло жожоба, а не кокосове масло, оскільки останнє, як відомо, забиває частинки.

Суміш можна перелити в стакан з кришкою і поставити в киплячу воду.

Цей метод також можна використовувати з маслом з виноградних кісточок.