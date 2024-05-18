Последнее весеннее Полнолуние осчастливит три знака Зодиака: сбудутся все мечты

Лев

Полнолуние поможет вам обрести свободу от всех предрассудков и страхов. Вы сможете осознать свою значимость и понять, насколько важно прислушиваться к своему внутреннему голосу.

После 23 мая в вашей жизни начнут происходить настоящие чудеса. Вы поймете, что все мечты легко превратить в реальность, если действительно этого захотеть. Куйте железо, пока горячо, решительно рвитесь вперед.

Овен

Последнее Полнолуние весны даст вам редкий шанс. Вы сможете реализовать свои смелые планы, оставив позади все сомнения и переживания. Не думайте о том, что вас ждет провал, ведь это не так.

Вскоре вы поймете, что успех любит смелых. Наслаждайтесь результатами своего труда и не давайте недругам поводов для радости. Вы способны на большее, и Полнолуние это докажет.

Водолей

Майское Полнолуние буквально прольет свет на многие аспекты, на которые вы раньше не обращали внимание. Снимайте розовые очки и смело прощайтесь с теми, кто мешает вам достигать высот.

Как только вы "почистите" свое окружение, в дверь постучится огромное счастье. Радуйтесь и веселитесь, не ждите подвоха. Все ваши мечты могут начать воплощаться в жизнь.