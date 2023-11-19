Последнее полнолуние осени осчастливит только эти знаки Зодиака

Близнецы

Полнолуние повысит ваши практические навыки и чувство юмора. Вы сможете с улыбкой и шутками решить все свои проблемы, сгладить острые углы и начать новую жизнь. Посмейтесь и над собой, ведь вы точно не ожидали того, что именно это качество приведет вас к успеху.

Постарайтесь не зацикливаться на плохом. Полнолуние готовит для вас очень приятный сюрприз, а потому готовьтесь к хорошим новостям и не забудьте отпраздновать свой успех в кругу самых близких, малознакомых людей стоит держать на расстоянии.

Скорпион

27 ноября вы можете получить неожиданный ответ на вопрос, который вас так давно беспокоил. Помимо этого, у вас появится шанс решить свои финансовые проблемы. Если вы планировали что-то начать с нуля или же проверить свои силы в абсолютно новой сфере - действуйте.

Полнолуние подарит вам удачу и счастье. Вы сможете сделать то, о чем так давно мечтали. Не сомневайтесь в своих силах и не слушайте тех, кто будет пытаться заставить вас свернуть с пути.

Рыбы

Последнее полнолуние осени, которое еще называют бобровым или морозным, позволит вам снять розовые очки. Вы столкнетесь с реальностью и поймете, что где-то могли ошибаться. Однако не стоит грустить, ведь это - ваш шанс на счастье.

Составьте новый план, ищите альтернативные решения и не сбегайте от сложностей. Вы будете удивлены, но у вас действительно все получится. Полнолуние не даст вам проиграть.