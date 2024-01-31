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Последнее зимнее Новолуние исполнит все мечты этих знаков Зодиака

Кому повезет в Новолуние (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

10 февраля наступит последнее Новолуние этой зимы. Как оказалось, оно готово исполнить мечты представителей некоторых знаков Зодиака.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Astro Fame.

Скорпион

Вы сможете делать все, о чем мечтали. И если вы давно хотели начать жить по-новому, то период Новолуния подходит для этого как нельзя лучше. Смело хватайтесь за шанс и начинайте дышать полной грудью. Другим может показаться, что ведет себя не по-взрослому, но чужое мнение едва ли должно вас волновать.

Овен

Пришло время ставить свои желания выше всего. Не стоит откладывать исполнение мечты на потом, вы достойны счастья здесь и сейчас. Поэтому дерзайте и не бойтесь ошибиться. Вы сможете добиться успехов и забыть о проблемах.

Рыбы 

Новолуние станет для вас периодом чудес и настоящего счастья. Вы будете генерировать отличные идеи. Однако не держите все мысли при себе, обязательно делитесь ими с друзьями и коллегами. Вы сможете реализоваться по максимуму.

Телец

Вы сможете освободиться от рутины и освежить свою жизнь новыми приключениями. Настройтесь на глобальные перемены и начинайте действовать. Новолуние - период исполнения самых заветных желаний, решитесь на рывок вперед.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что эта неделя осчастливит пять знаков Зодиака.

Кроме этого, недавно стало известно, каким знакам Зодиака разобьют сердце.

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