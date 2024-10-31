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Последнее Новолуние осени залечит все раны в сердце трех знаков Зодиака. Прощайтесь с черной полосой

Что принесет Новолуние в ноябре (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже 1 ноября наступит Новолуние, последнее в этой осени. И представителям трех знаков Зодиака гороскоп сулит очень приятный сюрприз.

Кого осчастливит Новолуние в ноябре, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.

Стрелец

Доверьтесь Новолунию, оно не принесет вам вреда. Более того, для вас это событие будет по-настоящему судьбоносным. Вы сможете попрощаться со всем, что приносит вам грусть.

Не бойтесь вычеркивать из своей жизни людей, которые разбили ваше сердце. Новолуние позволит вам залечить все раны и попросту забыть о прошлом. А после этого вас ждет грандиозный прорыв.

Лев

Постарайтесь замедлиться. Новолуние вынудит вас сбавить обороты и обращать внимание на действительно важные вещи. В погоне за счастьем вы многое упускаете, что сильно ранит тех, с кем вы близки.

Кроме этого, в последнее время вы могли испытывать не самые приятные эмоции, связанные с проблемами в отношениях. И после Новолуния вы сможете сжечь все мосты, полностью избавиться от всего негатива.

Овен

Последнее осеннее Новолуние вынудит вас сделать непростой выбор. И поначалу вам покажется, что это опасно. Однако только так вы сможете забыть о черной полосе неудач, которая казалась бесконечной.

Поставьте себя на первое место, берегите свои чувства и не подпускайте слишком близко людей, которые тянут вас на дно. Будьте честными и решительными, это ваш главный ключ к успеху. Начните наслаждаться жизнью, а не просто довольствоваться малым.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, у каких знаков Зодиака начнется новая жизнь.

Помимо этого, вы можете узнать, какие знаки Зодиака боятся рисковать.

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