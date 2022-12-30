Последнее Рождество в Мариуполе: смотрите фото, которые были тайно увезены из блокадного города

Новые фото довоенного Мариуполя в новогодних рождественских декорациях, на которых еще целый драмтеатр и исторический центр города, поразили украинцев. Автор кадров – Евгений Сосновский под угрозой смерти вывез через российские блокпосты эти снимки из блокадного города.

Кадрами еще счастливого города автор поделился на своей странице в Facebook . Некоторые из них он опубликовал впервые.

Как выглядел Мариуполь перед вторжением России

"Это моя последняя фотопрогулка по центру Мариуполя и последние фото из серии "Такой красивый город". Некоторые из них я даже не выкладывал. Чего-то у них мне тогда не хватало. И все же пусть все они будут теперь здесь. Тем утром было уютно и красиво ...было", - пишет автор кадров.

Сосновский сделал эти снимки 27 декабря 2021 года. Менее чем через два месяца город начала бомбардировать российская армия. Сам фотограф 62 дня находился в блокадном Мариуполе. Сосновскому пришлось несколько недель жить в подвале, побывать под завалами и выжить.

Драмтеатр в декабре 2021 года (фото: Евгений Сосновский)

Некоторые последствия военных преступлений россиян в Мариуполе фотограф сумел тайно снять на свою камеру. А потом через блокпосты оккупантов вывезти свой архив с фотографиями мирного города, а также фотографии из блокады.

Тогда больше всего украинцев поразили фото дневника 8-летнего мальчика, который в подвале писал о гибели близких.

Сейчас после публикации фотографий еще красивого и не разрушенного Мариуполя, украинцы тоже не остались безразличными. Многие подписчики Сосновского поделились своими впечатлениями от мирных фото.

Праздничный Мариуполь в конце 2021 года (фото: Евгений Сосновский)

"Такой замечательный был Мариуполь! В последнее время так много власть делала в городе! И никто не подумал о ПВО. Почему город бросили на смерть? Как такое могло произойти в 21 веке! Ковровые бомбардировки почти полумиллионного города полного мирных жителей! Как это страшно! Моего деда в 1942 году расстреляли фашисты в Мариуполе, а мой сын с семьей чудом выехал из расстрелянного города почти через 80 лет", - пишет пользователь соцсетей Елена.

Многие также выражают благодарность автору за эти кадры, ведь они зафиксировали их город еще в мирные времена.

Центр Мариуполя перед Новым 2022 годом (фото: Евгений Сосновский)

На снимках - драмтеатр в новогодних декорациях. Меньше чем через три месяца, 16 марта 2022 года, российская армия сбросит авиабомбу на это заведение культуры. В декабре этого же года, чтобы скрыть доказательства своего военного преступления, оккупанты снесли здание. То же они сделали еще с несколькими историческими сооружениями в Мариуполе.

Последние мирные фото Мариуполя (фото: Евгений Сосновский)