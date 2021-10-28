16-річний мажор з Харкова зізнався, що був за кермом авто під час ДТП: заявив про несправність гальм

16 річний Микола Харківський, якого відправили до СІЗО на два місяці без права внесення застави, зізнався, що був за кермом автомобіля Infiniti увечері 26 жовтня.

Зокрема, під час судового засідання Микола не дав чіткої відповіді, чи був він за кермом автомобіля під час аварії. А вже на перерві він розповів, що сидів за кермом Infiniti і попросив пробачення у рідних загиблого водія Chevrolet Aveo, - повідомляє СТБ .

Зазначається, що швидкість свого авто хлопець не зміг назвати.

"Прошу вибачення. І те, що кажуть, що машина цілком справна була - ні, там були погані гальма, і це знали на сервісі. Не пам'ятаю, яка швидкість була. Ну, на відео видно навіть по камерах, що я гальмую, але воно не гальмується", - сказав Микола.

Також Харківський відмовився дати свідчення слідчим про відео, яке вранці з'явилося у пабліках. Зокрема, на відео чути, як водій та пасажири обговорюють, коли на спідометрі буде швидкість у 200 кілометрів.

Обрання запобіжного заходу

28 жовтня Київський районний суд Харкова обрав підозрюваному 16-річному Миколі Харківському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

За словами батька Миколи, Михайла Харківського, за кермом авто міг бути будь-хто з чотирьох осіб.

Окрім того, раніше адвокат підозрюваного говорила, що іномарка належить матері Миколи Марині Дегтяр, яка на цей час перебуває у Німеччині. Нібито перед від'їздом вона залишила куплений недавно Infiniti в автосервісі, а ключі віддала повнолітньому другу свого сина Миколи, щоб він згодом забрав машину і поставив на стоянку.