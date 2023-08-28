Самая особенная неделя: что ждет все знаки Зодиака с 28 августа по 3 сентября

Гороскоп на последние дни августа и первые дни сентября указывает, что большинство представителей зодиакального созвездия ждет особенная неделя. Дело в том, что в эти дни сразу 7 планет будут ретроградными, включая Меркурий и Венеру. Кроме того, 31 августа ожидается Полнолуние в знаке Рыбы.

Астрологи рассказали, что ждет каждый знак Зодиака в период с 28 августа по 3 сентября. Для кого этот период станет очень важным - читайте ниже.

Овен

Первая половина недели будет связана с сильными переживаниями, так как Овнам придется принять нелегкое решение о разрыве отношений с партнером, половинкой или близким человеком.

Вторая половина недели будет занята профессиональными делами, где уже наметились ощутимые успехи. До 1 сентября Овнам рекомендуется снизить физические нагрузки, так как есть риск травматизма.

Телец

Последние дни августа Телец посвятит тому, чтобы найти выход из сложной ситуации и только к 1 сентября им удастся составить четкий план действий. Но нужные шаги придется отложить на несколько недель, только после 15 числа они станут эффективными и приведут к нужному результату.

Финансовая сфера начнет меняться в лучшую сторону и стоит ожидать денежных поступлений, который ожидались уже очень давно.

Близнецы

Материальная и финансовая сфера будет стабильной, а с 1 сентября может появиться источник дохода. Это даст шанс обрести некоторую уверенность и даже утвердить свое положение в профессиональной сфере.

Романтическая сфера порадует покоем и гармонией. Возможно, на горизонте появится тот, кто заставит задуматься об изменениях, но Близнецы будут придерживаться четкой позиции - "лучше синица в руке".

Рак

У представителей этого знака ожидается романтический и наполненный эмоциями период. Полнолуние 31 августа принесет Ракам новые чувства и сюрпризы в новых отношениях. А тем, кто все еще в поиске своей половинки, начало осени принесет интересные знакомства и свидания.

Работа и профессиональная сфера принесут удовлетворение и денежное вознаграждение. Выходные стоит провести на природе, чтобы восстановить силы и энергию.

Лев

С первых дней сентября Львы почувствуют прилив энергии и это поможет им справиться с множеством дел и забот, которые накроют с головой. В профессиональной сфере стоит задуматься о поиске новых подходов или смене тактики.

В личной сфере возможны приятные неожиданности и, если вас позовут на выходные в поездку - соглашайтесь, вас ожидают незабываемые впечатления.

Дева

Ближайшие дни Девы будут заняты своим переходом из лета в осень, а также построением планов на будущее. Им захочется пересмотреть свои цели, расписать задачи на весь год вперед и откорректировать свои надежды по изменившуюся реальность.

Также переоценке подвергнется и романтическая сфера - многие решатся на важные перемены. В финансах ситуация начнет улучшаться, и появится возможность увеличить свое благосостояние.

Весы

Ближайшая неделя подарит Весам стабильность и умиротворение, особенно это коснется семейных представителей знака. В общении с близкими наступит полная гармония, а близкие люди начнут вдохновлять и окажут просто невероятную поддержку.

В профессиональной сфере появятся новые перспективные проекты, которые принесут ощутимый доход в ближайшем будущем. Задачи, которые постоянно стопорились, начнут решаться.

Скорпион

В первой половине недели Скорпионы смогут закрыть вопросы с отношениями или людьми, которые давно не давали покоя. Появится возможность определить свои планы на будущее и четко осознать, в какой реальности они сейчас находятся.

Во второй половине недели может быть некоторый упадок сил, и в первую очередь - из-за какого-то внутреннего конфликта. В профессиональной сфере стоит ждать улучшения ситуации, решения какой-то сложной задачи. В конце недели могут поступить деньги.

Стрелец

Этот огненный знак займется изучением самого себя и некоторые открытия их могут даже расстроить. Возможно, это приведет к небольшой меланхолии, переживаниям и замкнутости. В середине недели от Стрельцов потребуются активные действия и им снова придется действовать.

Ощущение значимости и нужности вдохновит их на решительные шаги, появятся силы и энергия. А это очень позитивно скажется практически на всех сферах жизни.

Козерог

Ожидается очень активная неделя и количество важных дел просто не оставит времени на увлечения или расслабление. В профессиональной сфере придется выложиться на все 100, могут начаться важные долгосрочные проекты, придется заниматься финансами.

У тех, кто проходит обучение, катастрофически не будет хватать времени. Но выходные стоит посвятить полноценному отдыху, чтобы усталость сильно не накапливалась.

Водолей

В первые дни осени Водолеи будут заняты материальными проблемами и вопросами. Возможны, кто-то начнет ремонт или займется улучшением своего личного пространства. Некоторые сделают решительные шаги в сторону решения жилищного вопроса.

Романтическая сфера потребует решительных действий, результатом которых станет избавление от неудачной связи и развитие новых перспективных отношений.

Рыбы

Представители этого знака будут погружены в себя, их одолеет первая осенняя меланхолия, они начнут погружаться в глубины собственной психики и переживать по поводу своей жизни. Такое состояние пользы особой не принесет и даже может негативно повлиять на разные сферы жизни.

В работе могут быть сбои или неприятности из-за невнимательности, в личной сфере - могут быть конфликты и раздражение в общении с партнерами. Ситуация начнет улучшаться после Полнолуния.