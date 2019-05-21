Особливо для дітей: Супрун розвінчала міфи про таблетки та уколи

Уляна Супрун розповіла, чому краще використовувати таблетки замість уколів. В.о. голови МОЗ на своїй сторінці в Facebook зазначила, що уколи здатні викликати у дітей справжній стрес.

Не дивлячись на те, що уколи зараз "в тренді" по лікарським маніпуляціям, і щороку в світі роблять щонайменше 16 мільярдів уколів, використання ін'єкцій насправді не завжди виправдано, зазначила вона.

Так, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує неін'єкційні ліки - але якщо це виправдано.

В Україні, як і в інших країнах, існує міф, ніби уколи більш дієві, ніж таблетки, розповіла Супрун.

"Насправді в більшості випадків не має значення, в якій формі діюча речовина потрапить в організм. Лише в деяких рекомендується саме ін'єкційна форма (невідкладні стани, втрати свідомості пацієнта, введення інсуліну тощо)", - написала вона.

Фото: Уляна Супрун (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також важливий психологічний аспект (і больовий) - особливо у випадку з дітьми.

"Часто діти після курсу ін'єкційного лікування починають панічно боятися лікарів і лікарень. Діти і дорослі не повинні терпіти біль, якщо можна обійтися без цього", - зазначила Супрун.

Вона додала, що традиційно ін'єкційні форми призначають для пацієнтів стаціонару, і людина змушена перебувати в лікарні, хоч необхідності в цілодобовому спостереженні лікарів немає.

Більшість захворювань, при яких призначають уколи, можна лікувати таблетками в спокійній обстановці.

Ілюстративне фото (pixabay)

Крім того, медпрацівник може випадково поранити голкою, якою була зроблена ін'єкція пацієнту, і через цього збільшуються шанси заразитися такими захворюваннями, як ВІЛ, гепатит В, гепатит С.

"Якщо лікар призначає вам ін'єкційні форми медичних препаратів - поцікавтеся, чи не можна замінити їх тим самим засобом, але у формі таблетки", - закликала Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Користувачі мережі не залишилися байдужими до такої "хворий" теми, як уколи.

"Це так важливо, щоб ін’єкції якомога частіше заміняли на таблетки. Я з жахом згадую, коли в мого сина у віці 3 років була ангіна. Нас поклали в стаціонар і щодня кололи внутрішньо м’язові ін’єкції (цефтріаксон). Сказали, що суспензією замінити не можна, ефект не той. Знаю тільки, що вони були дуже болючі, він кричав неймовірно, а мені доводилося його тримати (я була впевнена, що роблю краще для нього...). Лише згодом зрозуміла, що прийом суспензії дав би той самий ефект, лише потім мені дорослі люди розповідали наскільки той укол болючий, що здається ніби всю ногу віднімає. Досі не можу собі пробачити, що допустила це. Син і досі панічно боїться навіть вакцинації. Зараз в Канаді бачу, що тут лікарі прибігають до ін’єкцій лише вкрай рідких випадках. Тут це нонсенс давати уколи при ангіні. Чому ж в Україні не так? Невже лікарі не знають цього?!"

"Нарешті! Я втомилась боротися з цим бажанням уколів, країна любителів болю!"

"О! За таке треба медаль давати! Бо страшно, коли дітям при банальних і не підтверджених діагнозах, при повній свідомості й можливості ковтнути пігулку призначають крапельниці чи уколи"...

Скрін коментарів: facebook.com/ulanasuprun

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