Особлива радість: в мережі згадали останній пост Оксани Марченко перед санкціями

Поки що публічно Марченко ніяк не коментує таке рішення РНБО.

Але а от інтернет-користувачі згадують останній на сьогоднішній день пост екс-ведучої шоу "Х-Фактор" в її соціальних мережах.

Про що писала Марченко до санкцій

Так, остання публікація колишньої телезірки датується 15 лютим 2021 року. І це був фрагмент її фільму "Паломниці", який Марченко зараз активно рекламує.

"Дорогі друзі, у сьогоднішній день великої зустрічі, коли зустрівся Старий і Новий Завіт, старець Симеон зустрівся з немовлям Ісусом, щоб світ дізнався ім'я свого Спасителя", - писала Марченко чотири дні тому.

"Особлива радість цього дня ще й у тому, що ця зустріч може статися з кожним з нас - і це назавжди знищить зневіру в серцях. Нехай люди, які несуть щастя і світло, не проходять повз, а душі вистачає мудрості побачити диво в самих простих речах", - зазначила дружина Медведчука і додала, що "про це фільми-подорожі "Паломниці".

Пост Марченко про кіно "Паломниці"

Додамо, що ці фільми вийдуть не на ТБ, а в інтернеті.

При чому тут котик?

Тиждень тому, перед постом про "Паломниць", Марченко поскаржилася підписникам на те, що "злі дні навколо сім'ї не обійшли стороною і її коханого котика". Домашній вихованець "з важким серцевим нападом" потрапив у лікарню...

"Ми були на грані: два дні на апараті штучної вентиляції легенів, реанімація... Сьогодні у нас з'явилася хоч слабка, але надія. Я вірю в нього! Косенька, ти у мене сміливий і сильний котик! Тримайся!" - написала Марченко.

Пост Марченко про кота