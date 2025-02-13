Основное упражнение на пресс. Ошибка 90% людей, когда они делают скручивания

Какая главная ошибка при скручиваниях

Самой распространенной ошибкой при выполнении скручиваний является способ выполнения движения. Многие люди склонны тянуть шею или использовать силу рук, чтобы подняться, вместо того, чтобы правильно активировать мышцы живота. Это не только снижает эффективность упражнения, но и может вызвать напряжение в шее и пояснице.

Как не совершать такую ошибку и правильно выполнять упражнение?

Чтобы исправить эту ошибку, важно сосредоточиться на правильной активации ядра перед выполнением любых повторений.

Вот несколько практических советов:

Исходное положение

Лягте на спину, согните колени, ступни поставьте на пол. Поместите руки за голову или скрестите на груди.

Активация

Перед началом движения сократите мышцы живота, будто вы готовитесь получить легкий удар в живот. Это поможет стабилизировать ваш торс.

Контролируемое движение

Поднимая туловище, убедитесь, что движение исходит от мышц живота, а не от рук или шеи. Держите голову на одной линии с позвоночником и не тяните шею.

Правильно дышите

Выдохните, поднимаясь, и вдохните, опускаясь. Это не только помогает поддерживать правильный ритм, но и способствует лучшей активации мышц.

В то время как традиционные кранчи являются эффективными, включение вариаций может помочь проработать различные области живота и избежать монотонности.