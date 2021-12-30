Оскароносний актор Джек Ніколсон страждає від невиліковної хвороби

За словами близького друга актора, зірка доживає свої останні дні в своєму особняку в Лос-Анджелесі. 84-річниць Джек Ніколсон більше не виходить з дому, і за ним зараз доглядають його син і дочка.

"Фізично він в порядку,але його розум пішов. Дуже сумно бачити, що такий суперталантливий актор, як Джек, закінчує саме так", - заявив його друг.

Деменція

Деменція є захворюванням, в процесі якого порушуються когнітивні (здатність мислити) здатності хворого.

Хвороба викликає поступове погіршення пам'яті, розумових здібностей, здатності орієнтуватися в часі і в просторі. Люди перестають впізнавати близьких і предмети.

Великий актор

Ніколсон вважається одним з найбільших акторів в історії кіно. Його номінували на премію "Оскар" рекордних 12 разів. При чому 3 рази він ставав лауреатом премії: