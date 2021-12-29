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З роками тільки красивіше: голлівудський серцеїд Джуд Лоу святкує 49-річчя (гарячі фото)

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Середа 29 грудня 2021 20:33
З роками тільки красивіше: голлівудський серцеїд Джуд Лоу святкує 49-річчя (гарячі фото) Джуд Лоу (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчанікова

29 грудня британський актор Джуд Лоу відзначає 49-й день народження. За ці роки актор заслужив звання секс-символу і головного ловеласа Голлівуду, в списку зіркових наречених якого значаться Сейді Фрост, Камерон Діаз, Сієнна Міллер, Ніколь Кідман, Ліндсей Лохан і багато інших.

Парадоксально, але в житті актор потайливий і абсолютно позбавлений марнославства, як відзначають всі, хто знає його особисто. Багатодітний батько і противник соцмереж любить міркувати про роботу і сімейне життя, а не про свої успіхи або красу. Хоча питань про зовнішність йому рідко вдається уникнути.

Харизматичний актор належить до того типу чоловіків, які з роками стають тільки привабливішими. Захоплений спортом і закоханий в стиль Джуд завжди радує чудовим зовнішнім виглядом. Світле волосся, блакитні очі, чарівна посмішка і атлетична статура – козирі Лоу, які видають його папараці, навіть коли він намагається сховатися від них під час прогулянки з дитиною.

Що вже говорити про випадки, коли відомий любитель брендів відправляється на червону доріжку. Пропонуємо помилуватися ефектними виходами зірки "Талановитого містера Ріплі" і "Молодого тата".

З роками тільки красивіше: голлівудський серцеїд Джуд Лоу святкує 49-річчя (гарячі фото)З роками тільки красивіше: голлівудський серцеїд Джуд Лоу святкує 49-річчя (гарячі фото)З роками тільки красивіше: голлівудський серцеїд Джуд Лоу святкує 49-річчя (гарячі фото)З роками тільки красивіше: голлівудський серцеїд Джуд Лоу святкує 49-річчя (гарячі фото)З роками тільки красивіше: голлівудський серцеїд Джуд Лоу святкує 49-річчя (гарячі фото)З роками тільки красивіше: голлівудський серцеїд Джуд Лоу святкує 49-річчя (гарячі фото)З роками тільки красивіше: голлівудський серцеїд Джуд Лоу святкує 49-річчя (гарячі фото)З роками тільки красивіше: голлівудський серцеїд Джуд Лоу святкує 49-річчя (гарячі фото)З роками тільки красивіше: голлівудський серцеїд Джуд Лоу святкує 49-річчя (гарячі фото) Джуд Лоу з роками тільки красивіше (фото: Getty Images)

Також читайте, яким 5 модним прийомам нас навчила Керрі Бредшоу.

А також, на який стильний експеримент в році, що минає, зважилася 20-річна дочка Джуда Лоу Айріс.

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