Оскароносний актор Джек Ніколсон страждає від невиліковної хвороби
Джек Ніколсон, відомий голлівудський актор і кінорежисер за плечима якого більше 50 років успішної кар'єри, страждає від деменції. В останні роки він перестав з'являтися на публіці і його стан погіршується.
Про це повідомляє видання Express.
За словами близького друга актора, зірка доживає свої останні дні в своєму особняку в Лос-Анджелесі. 84-річниць Джек Ніколсон більше не виходить з дому, і за ним зараз доглядають його син і дочка.
"Фізично він в порядку,але його розум пішов. Дуже сумно бачити, що такий суперталантливий актор, як Джек, закінчує саме так", - заявив його друг.
Деменція
Деменція є захворюванням, в процесі якого порушуються когнітивні (здатність мислити) здатності хворого.
Хвороба викликає поступове погіршення пам'яті, розумових здібностей, здатності орієнтуватися в часі і в просторі. Люди перестають впізнавати близьких і предмети.
Великий актор
Ніколсон вважається одним з найбільших акторів в історії кіно. Його номінували на премію "Оскар" рекордних 12 разів. При чому 3 рази він ставав лауреатом премії:
- У 1976 році за кращу чоловічу роль у фільмі "Пролітаючи над гніздом зозулі".
- У 1984 році за кращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Мова ніжності".
- У 1998 році за кращу чоловічу роль у фільмі "Краще не буває".
Нагадаємо, зірка серіалу "Друзі" серйозно хворий. Вже три роки Джеймс Майкл Тайлер бореться з раком.
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