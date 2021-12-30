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Оскароносний актор Джек Ніколсон страждає від невиліковної хвороби

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США, Четвер 30 грудня 2021 16:14
Оскароносний актор Джек Ніколсон страждає від невиліковної хвороби Фото: Джек Ніколсон (instagram.com/jacknicholsonofficial)
Автор: Роман Мирончук

Джек Ніколсон, відомий голлівудський актор і кінорежисер за плечима якого більше 50 років успішної кар'єри, страждає від деменції. В останні роки він перестав з'являтися на публіці і його стан погіршується.

Про це повідомляє видання Express.

За словами близького друга актора, зірка доживає свої останні дні в своєму особняку в Лос-Анджелесі. 84-річниць Джек Ніколсон більше не виходить з дому, і за ним зараз доглядають його син і дочка.

"Фізично він в порядку,але його розум пішов. Дуже сумно бачити, що такий суперталантливий актор, як Джек, закінчує саме так", - заявив його друг.

Деменція

Деменція є захворюванням, в процесі якого порушуються когнітивні (здатність мислити) здатності хворого.

Хвороба викликає поступове погіршення пам'яті, розумових здібностей, здатності орієнтуватися в часі і в просторі. Люди перестають впізнавати близьких і предмети.

Великий актор

Ніколсон вважається одним з найбільших акторів в історії кіно. Його номінували на премію "Оскар" рекордних 12 разів. При чому 3 рази він ставав лауреатом премії:

  • У 1976 році за кращу чоловічу роль у фільмі "Пролітаючи над гніздом зозулі".
  • У 1984 році за кращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Мова ніжності".
  • У 1998 році за кращу чоловічу роль у фільмі "Краще не буває".

Нагадаємо, зірка серіалу "Друзі" серйозно хворий. Вже три роки Джеймс Майкл Тайлер бореться з раком.

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