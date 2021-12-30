Оскароносный актер Джек Николсон страдает от неизлечимой болезни

Джек Николсон, известный голливудский актер и кинорежиссер за плечами которого более 50 лет успешной карьеры, страдает от деменции. В последние годы он перестал появляться на публике и его состояние ухудшается.

По словам близкого друга актера, звезда доживает свои последние дни в своем особняке в Лос-Анджелесе. 84-летниц Джек Николсон больше не выходит из дома, и за ним сейчас присматривают его сын и дочь.

"Физически он в порядке, но его разум ушел. Очень грустно видеть, что такой суперталантливый актер, как Джек, заканчивает именно так", - заявил его друг.

Деменция

Деменция является заболеванием, в процессе которого нарушаются когнитивные (способность мыслить) способности больного.

Болезнь вызывает постепенное ухудшение памяти, умственных способностей, способности ориентироваться во времени и в пространстве. Люди перестают узнавать близких и предметы.

Великий актер

Николсон считается одним из величайших актеров в истории кино. Его номинировали на премию "Оскар" рекордных 12 раз. При чем 3 раза он становился лауреатом премии: