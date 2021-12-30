Оскароносный актер Джек Николсон страдает от неизлечимой болезни
Джек Николсон, известный голливудский актер и кинорежиссер за плечами которого более 50 лет успешной карьеры, страдает от деменции. В последние годы он перестал появляться на публике и его состояние ухудшается.
Об этом сообщает издание Express.
По словам близкого друга актера, звезда доживает свои последние дни в своем особняке в Лос-Анджелесе. 84-летниц Джек Николсон больше не выходит из дома, и за ним сейчас присматривают его сын и дочь.
"Физически он в порядке, но его разум ушел. Очень грустно видеть, что такой суперталантливый актер, как Джек, заканчивает именно так", - заявил его друг.
Деменция
Деменция является заболеванием, в процессе которого нарушаются когнитивные (способность мыслить) способности больного.
Болезнь вызывает постепенное ухудшение памяти, умственных способностей, способности ориентироваться во времени и в пространстве. Люди перестают узнавать близких и предметы.
Великий актер
Николсон считается одним из величайших актеров в истории кино. Его номинировали на премию "Оскар" рекордных 12 раз. При чем 3 раза он становился лауреатом премии:
- В 1976 году за лучшую мужскую роль в фильме "Пролетая над гнездом кукушки".
- В 1984 году за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Язык нежности".
- В 1998 году за лучшую мужскую роль в фильме "Лучше не бывает".
Напомним, звезда сериала "Друзья" серьезно болен. Уже три года Джеймс Майкл Тайлер борется с раком.
Мы также писали о том, что голливудский сердцеед Джуд Лоу празднует 49-летие.