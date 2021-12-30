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Оскароносный актер Джек Николсон страдает от неизлечимой болезни

Новина українською →
США, Четверг 30 декабря 2021 16:14
Оскароносный актер Джек Николсон страдает от неизлечимой болезни Фото: Джек Николсон (instagram.com/jacknicholsonofficial)
Автор: Роман Мирончук

Джек Николсон, известный голливудский актер и кинорежиссер за плечами которого более 50 лет успешной карьеры, страдает от деменции. В последние годы он перестал появляться на публике и его состояние ухудшается.

Об этом сообщает издание Express.

По словам близкого друга актера, звезда доживает свои последние дни в своем особняке в Лос-Анджелесе. 84-летниц Джек Николсон больше не выходит из дома, и за ним сейчас присматривают его сын и дочь.

"Физически он в порядке, но его разум ушел. Очень грустно видеть, что такой суперталантливый актер, как Джек, заканчивает именно так", - заявил его друг.

Деменция

Деменция является заболеванием, в процессе которого нарушаются когнитивные (способность мыслить) способности больного.

Болезнь вызывает постепенное ухудшение памяти, умственных способностей, способности ориентироваться во времени и в пространстве. Люди перестают узнавать близких и предметы.

Великий актер

Николсон считается одним из величайших актеров в истории кино. Его номинировали на премию "Оскар" рекордных 12 раз. При чем 3 раза он становился лауреатом премии:

  • В 1976 году за лучшую мужскую роль в фильме "Пролетая над гнездом кукушки".
  • В 1984 году за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Язык нежности".
  • В 1998 году за лучшую мужскую роль в фильме "Лучше не бывает".

Напомним, звезда сериала "Друзья" серьезно болен. Уже три года Джеймс Майкл Тайлер борется с раком.

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актер Джек Николсон
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