Оскароносный режиссер Мстислав Чернов - в списке приглашенных в Американскую киноакадемию: что известно

Мстислава Чернова пригласили в Американскую киноакадемию (Фото: instagram.com/mstyslav.chernov)

Кто еще оказался в числе приглашенных

Всего киноакадемия пригласила приобщиться 487 деятелей, в числе которых актеры, режиссеры, художники по костюмам, руководители кинофестивалей и другие представители разных культурных направлений. Те, кто примет приглашение, смогут присоединиться к голосованию за победителей следующего "Оскара".

"Мы рады приветствовать список новых членов Академии в этом году. Эти чрезвычайно талантливые профессионалы со всего мира оказали значительное влияние на наше сообщество кинематографистов", - прокомментировали эту тему генеральный директор академии Билл Крамер и президент Джанет Янг.

Кроме того, в категорию "Документальное кино" был приглашен еще один украинец - режиссер Сергей Лозница, который в марте 2022 года вышел из состава Украинской киноакадемии из-за того, что его работы были в программе кинофестиваля российского кино "От Львова до Урала".

В мае того же года во время речи на Каннском кинофестивале мужчина осудил бойкотирование культуры РФ в период полномасштабной войны в Украине.

Сергей Лозница (Фото: facebook.com/uafilmacademy)

В числе приглашенных – 71 номинант на "Оскар", среди которых 19 победителей. В этом списке также можно увидеть следующие имена: Джессика Альба ("Мачете", "Город грехов"), Сандра Гюллер ("Анатомия падения", "Зона интереса"), Лили Глэдстоун ("Убийство цветочной полни"), режиссеры Селин Сонг ( "Прошлые жизни"), Жюстюн Трие ("Анатомия падения", "Сибил") и другие.

На сегодняшний день в состав организации входит около 10 тысяч самых успешных представителей этой индустрии.

Что известно о фильме "20 дней в Мариуполе"

Мстислав Чернов - автор документальной ленты "20 дней в Мариуполе", которая рассказывает об оккупации города россиянами в феврале-марте 2022 года. Вместе с ним работали фотокорреспондент Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

Команда оскароносного фильма "20 дней в Мариуполе" (Фото: instagram.com/mstyslav.chernov)

"20 дней в Мариуполе" завоевал первый "Оскар" для Украины в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". Также эта работа получила премию BAFTA в этой же категории, номинацию в категории "Лучший фильм на иностранном языке" и выиграла премию Гильдии режиссеров Америки в категории "Выдающиеся режиссерские достижения в документалистике".

В общей сложности оскароносная кинокартина получила более 20 наград и попала в 40 номинаций. Ее показывали перед заседанием Генеральной ассамблеи ООН в сентябре прошлого года, а еще она стала самым кассовым украинским документальным фильмом.

К слову, Американская Академия кинематографических искусств и наук (AMPAS) была создана в мае 1927 года как организация кинопрофессионалов. Основная цель ее деятельности - продвижение кинематографа.

Именно эта киноакадемия является организатором "Оскара", который ежегодно вручают уже на протяжении последних 96 лет. Победителей определяют члены киноакадемии путем голосования.