"Оскар-2025": названы 4 фильма, которые могут представить Украину

Украинский Оскаровский Комитет объявил ленты, которые сразятся за право представлять нашу страну на самой престижной кинопремии мира - "Оскаре". В списке оказались четыре ленты: "Будинок Слово. Нескінченний роман", "Ля Палісіада", "Ми були рекрутами" та "Мирні люди".
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Комитета рассказывает об этом подробнее.
"Украинский Оскаровский Комитет завершил прием заявок для участия фильмов в отборе на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины", - говорится в источнике.
Кроме того, в публикации отмечается, что победителя национального отбора на кинопремию объявят уже 9 сентября. Лента, которая получит первенство, будет представлять нашу страну в вышеупомянутой категории.
Представители Комитета отметили, что эти фильмы будут проверены на соответствие требованиям Американской академии, после чего будет проведено заседание для определения кандидата.
Лента посвящена украинским писателям времен Расстрелянного возрождения, которых собирают под одной крышей для того, чтобы заставить их работать воедино с советской системой.
Лента рассказывает о смертной казни в Украине. События разворачиваются в 1996 году - за пять месяцев до моратория на смертную казнь. В центре истории - два старых друга, которые берутся расследовать убийство коллеги.
Документальный фильм рассказывает о бойцах третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Главный герой - 19-летний Борис Савенко, который проходит путь от мобилизации и подготовки до непосредственного участия в боях.
Здесь можно увидеть перехваченные разговоры русских окупантов с их родственниками, женами и товарищами. Диалоги звучат на фоне ужасных реалий украинских городов и сел, к которым привела кровопролитная кремлевская политика.
Заявки на участие в данном отборе принимались с 8 по 28 августа. В состав жюри вошли 14 членов Украинской киноакадемии.
Напомним, в марте этого года документальная лента Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" получила первый для нашей страны "Оскар". Это событие стало знаковым и о нем высказывалось немало знаменитостей, а также и сам известный режиссер.
Киноработа посвящена событиям в оккупированном россиянами Мариуполе. В первые дни осады Чернов вместе с коллегами снял ужасные последствия войны и показал их всему миру.
Не забудьте посмотреть эти культовые фильмы про обмен телами - они достойны вашего внимания.
Также возьмите себе на заметку 7 фильмов о путешествиях с неожиданными перипетиями и сюжетом.