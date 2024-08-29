"Оскар-2025": названы 4 фильма, которые могут представить Украину

Что известно

"Украинский Оскаровский Комитет завершил прием заявок для участия фильмов в отборе на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины", - говорится в источнике.

Кроме того, в публикации отмечается, что победителя национального отбора на кинопремию объявят уже 9 сентября. Лента, которая получит первенство, будет представлять нашу страну в вышеупомянутой категории.

Названы ленты, которые борются за право представлять нашу страну на следующем "Оскаре" (Фото: facebook.com/ukraine.oscars)

Представители Комитета отметили, что эти фильмы будут проверены на соответствие требованиям Американской академии, после чего будет проведено заседание для определения кандидата.

О чем ленты

"Будинок Слово"

Лента посвящена украинским писателям времен Расстрелянного возрождения, которых собирают под одной крышей для того, чтобы заставить их работать воедино с советской системой.

"Ля Палісіада"

Лента рассказывает о смертной казни в Украине. События разворачиваются в 1996 году - за пять месяцев до моратория на смертную казнь. В центре истории - два старых друга, которые берутся расследовать убийство коллеги.

"Ми були рекрутами"

Документальный фильм рассказывает о бойцах третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Главный герой - 19-летний Борис Савенко, который проходит путь от мобилизации и подготовки до непосредственного участия в боях.

"Мирні люди"

Здесь можно увидеть перехваченные разговоры русских окупантов с их родственниками, женами и товарищами. Диалоги звучат на фоне ужасных реалий украинских городов и сел, к которым привела кровопролитная кремлевская политика.

Заявки на участие в данном отборе принимались с 8 по 28 августа. В состав жюри вошли 14 членов Украинской киноакадемии.

Напомним, в марте этого года документальная лента Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" получила первый для нашей страны "Оскар". Это событие стало знаковым и о нем высказывалось немало знаменитостей, а также и сам известный режиссер.

Киноработа посвящена событиям в оккупированном россиянами Мариуполе. В первые дни осады Чернов вместе с коллегами снял ужасные последствия войны и показал их всему миру.