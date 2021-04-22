Оскар 2021: ці фільми найчастіше гуглять українці

Так, якби від українських користувачів Google залежало, хто стане володарем Оскара 2021, то головний приз за кращий фільм отримав би чорнокомедійний трилер "Перспективна дівчина" з Кері Малліган у головній ролі.

На другому місці за кількістю запитів драма "Батько" з Ентоні Гопкінсом, а на третьому - біографічний фільм Девіда Фінчера "Манк", який цього року отримав найбільше номінацій - десять.

Рейтинг фільмів-номінантів від користувачів Google Україна:

Перспективна дівчина Батько Манк Земля кочівників Мінарі Суд над чиказькою сімкою Звук металу Юда і Чорний Месія

Серед номінантів на Оскар 2021 за головну жіночу роль українці найчастіше шукали Кері Малліган, номіновану за фільм "Перспективна дівчина".

Кері Малліган претендентка на Оскар 2021 (кадр з фільму "Перспективна дівчина")

За нею йдуть Ванесса Кірбі і дворазова володарка Оскара Френсіс Макдорманд.

Кері Малліган ("Перспективна дівчина") Ванесса Кірбі ("Фрагменти жінки") Френсіс Мак-Дорманд ("Земля кочівників") Віола Девіс ("Ма Рейні: мати блюзу") Андра Дей ("Сполучені Штати проти Біллі Голідей")

З претендентів на нагороду за головну чоловічу роль українців найбільше цікавив прославлений Ентоні Гопкінс, який за роль у фільмі "Батько" отримав шосту номінацію на Оскар

Ентоні Гопкінс претендент на Оскар 2021 (кадр з фільму "Батько")

На другому місці - Гері Олдман, який зіграв головну роль у фільмі "Манк", а на третьому - Чедвік Боузман, який отримав номінацію посмертно за роль у фільмі "Ма Рейні: мати блюзу".

Ентоні Гопкінс ("Батько")

Гері Олдман ("Манк")

Чедвік Боузман ("Ма Рейні: мати блюзу")

Різ Ахмед ("Звук металу")

Стівен Юн ("Мінарі")

У категорії "Кращий повнометражний анімаційний фільм" українці найчастіше шукали зворушливий анімаційний фільм "Душа" від студій Pixar Animation Studios і Walt Disney Pictures.

Душа Уперед Баранчик Шон: Фермагеддон Над Місяцем Вовча варта

Де дивитися церемонію Оскар 2021 в Україні

Церемонію вручення статуеток премії Оскар 2021 можна буде спостерігати в прямому ефірі на каналі "Україна" в ніч з неділі на понеділок, 26 квітня (о 01:30).

Відомо, що коментувати грандіозну подію буде ведучий програми "Ранок з Україною" і нового тревел-шоу "Всюди люди" Анатолій Анатоліч, а перекладачем-синхроністом стане Сергій Саржевський.

Крім того, ведучі - Альона Вінницька і зірка гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук - познайомлять українських глядачів зі стрічками-номінантами на Оскар 2021 і розкриють всі подробиці церемонії: розкажуть про нові правила кінопремії, нестандартну реалізацію церемонії, підготовку до події, тренди і скандали, що супроводжували її.