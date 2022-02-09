Помилки в прийнятті душу, які можуть вартувати вам здоров'я

Часте прийняття душу може призвести до не найприємніших наслідків для нашого здоров'я. Лікар-дерматолог розповіла, як правильно це робити, щоб собі не нашкодити.
Про це пише Solenka.
Спеціаліст каже, що вода, особливо гаряча, сприяє видаленню з шкіри вкрай важливого захисного шару - так званого шкірного сала, основне завдання якого полягає в захисті і перешкоджанню зневоднення.
Крім цього шкіра, яку постійно миють гарячою водою з купою хімікатів, що в складі засобів для душу, знижує можливість вироблення вітаміну D.
Лікар каже, що за останній десяток років значно збільшилася кількість пацієнтів з шкірними хворобами, що виникають на тлі проблем з імунітетом.
Адже частий прийом душу порушує нашу мікрофлору. А парабени, що містяться в миючих засобах для збільшення терміну їх придатності, здатні вбивати багато грибків і бактерій, в тому числі і корисних.
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