Ці помилки зіпсують вашу вівсяну кашу: ми все робили неправильно

Вівсянка вважається найкориснішою кашею. У ній багато поживних речовин і саме її фахівці рекомендують вживати на сніданок. Однак багато людей відмовляються її їсти з різних причин і можливо, вони просто готували її неправильно.
Які помилки можуть повністю зіпсувати вашу вівсяну кашу – читайте в матеріалі нижче.
Потрібно знати точний час, коли потрібно засипати кашу в окріп. Якщо зробити це неправильно - смак каші стане набагато гірше.
Ідеальна вівсянка - приємної кремової консистенції. І кулінари радять додавати вівсянку в воду відразу, як вона закипить.
Якщо варити вівсянку на молоці, то пластівці потрібно додавати в холодне молоко. А після цього ставити каструлю на вогонь і варити кашу.
Сіль вважається необхідним інгредієнтом у багатьох стравах. А в вівсянці вона допомагає повністю розкрити смак пластівців. Додавати сіль найкраще на самому початку варіння.
Якщо додати сіль в кінці, то у каші буде солонуватий присмак, а це може значно погіршити враження від страви.
Якщо ви хочете зварити смачну вівсянку, то маленька каструля вам не підійде. Беріть ту, що побільше. Так ваша каша не почне тікати після кипіння і її смак не зіпсується.
Одне з важливих правил при варінні вівсянки - перемішування. Головна помилка - ми ставимо її на вогонь і забуваємо перешкодити.
В результаті отримуємо просто рідина, яку в їжу вживати буде неможливо.
І така каша втрачає половину своїх корисних якостей. Помішуйте кашу кожні 45 секунд.
Ми звикли, що вівсянка вариться швидко. Але для смачної каші потрібно більше часу. Щоб пластівці ввібрали в себе рідину, їм потрібно не менше 5-10 хвилин.
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