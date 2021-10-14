В українській картоплі виявили рак: чи небезпечний такий овоч?

У врожаї картоплі у Волинській області виявили рак. Захворювання підтвердили в лабораторії. Тепер фермер повинен знищити все поле з овочем.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Де виявили рак

На полі площею один гектар ввели карантин. Фермер одного з сіл Волинської області розповідає, як все сталося. Він показує частину врожаю і каже, що йому сказали такими овочами нікого не годувати й самому не їсти.

"Але я сам їм і нічого страшного", - розповів фермер.

Про захворювання картоплі раком чоловік з'ясував, коли хотів продати її в Білорусь. Тоді й виявили хворобу в овочі. Фермер був просто шокований цим.

"Тваринам також не варто давати таку картоплю, буде розлад травлення", - розповіла співробітниця лабораторії.

Що таке рак картоплі

Експерти кажуть, що рак картоплі - це захворювання рослин, але на Волині зафіксовано вперше. Ознаки захворювання у овочів - це утворення наростів на них.

Звідки ж взялося захворювання - фермер гадки не має. Зараз на полі карантин і протягом 20 років чоловік не має права продавати з нього урожай.