Осінній призов в Україні 2020: юристи розповіли, кого не заберуть в армію

Осінній призов на строкову службу в армію вже стартував в Україні від 1 жовтня і триватиме по 31 грудня. Термін служби в лавах ЗСУ становить 18 місяців для юнаків без вищої освіти та 12 місяців - для призовників зі ступенем бакалавра або магістра.

В армію призиватимуть молодих людей у віці від 18 до 27 років, які не мають підстав для відстрочки чи звільнення від служби. Експерти детально пояснили на Юридичному порталі, хто саме має на це право.

Зазначається, що статтями 17 і 18 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" передбачено вичерпний перелік призовників, які можуть отримати:

відстрочку від призову в армію на навчання, роботи та за сімейними обставинами (при народженні дитини, наявності батьків-пенсіонерів і так далі)

повне звільнення від строкової служби за станом здоров'я (хвороби) внаслідок визнання призовника "непридатним до військової служби"

Хто має право на відстрочку від служби в українській армії

призовники, у яких є дитина у віці до 3 років

батьки двох і більше дітей або чоловіка, чия дружина очікує дитину

студенти денних відділень українських вишів (бюджетна та контрактна форми навчання)

які поступають або навчаються в інтернатурі, аспірантурі, докторантурі

особи, у яких є непрацездатні батьки (одинока мати/батько)

опікуни та піклувальники (за умови відсутності працездатних родичів)

працюючі, які є єдиними годувальниками в сім'ї

ті, хто навчається на військовій кафедрі (до закінчення і присвоєння звання офіцера запасу)

священнослужителі, поліцейські, деякі педагоги та лікарі (якщо працюють на повній ставці)

визнані медкомісією тимчасово непридатними до військової служби

Хто звільняється від призову на строкову службу

ті призовники, яких визнали непридатними до військової служби за станом здоров'я

які досягли 27-річного віку

ті, хто служив в армії в інших державах до отримання громадянства України

ті, хто відслужив у військовому резерві протягом строків 1 і 2 контрактів

яким після закінчення вишу присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу

засуджені за злочини до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі зі звільненням від відбування покарання

призовники, чиї близькі родичі загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних.

Хто може отримати відстрочку або звільнення за станом здоров'я

Такі відстрочки або звільнення від служби в армії оформляються тільки за рішенням РВК, на підставі висновків медкомісії про визнання непридатним до призову в армію. Під час проходження медкомісії враховується характер захворювання або фізичної вади, ступінь їх розвитку (стадія хвороби) і функціональні порушення, а також фактична працездатність.

Перелік найбільш поширених захворювань для визнання непридатним до військової служби:

шкірні захворювання (екзема, псоріаз, себорейний і атопічний дерматит, шкірний свербіж, лімфаденіт)

всі види гриж (пахова, стегнова, пупкова, діафрагмальна, грижа черевної порожнини та сечового міхура)

алергія (кон'юнктивіт, дерматит та інші ураження слизових і шкірних покривів алергічного характеру)

гіпертонічна хвороба I-III стадії (періодичне підвищення артеріального тиску понад 140/90 мм рт. ст.)

захворювання дихальних шляхів (всі види бронхіальної астми, ускладнення після грипу і пневмонії важкого перебігу)

хвороби хребта (сколіоз, остеохондроз, протрузії міжхребцевих дисків, грижі Шморля та спондильоз із больовим синдромом)

захворювання опорно-рухового апарату (плоскостопість з проявами остеоартрозу, кіфоз і лордоз, хвороби кісток і суглобів)

психічні розлади з періодичними соматичними проявами, які підтверджені сертифікатом психіатра за формою № 122-2/о

захворювання шлунково-кишкового тракту (виразка шлунка, підтверджена рентгенологічними дослідженнями в умовах штучної гіпотонії)

хвороби серця та серцево-судинної системи (усі форми стенокардії та легенево-серцевої недостатності, порушення серцевого ритму, тахікардія)

вегетосудинна дистонія з пароксизмальними порушеннями, підтверджена невропатологом, психіатром, окулістом і ендокринологом в умовах стаціонару

поганий зір (далекозорість або короткозорість будь-якого ока більш ніж мінус 6 діоптрій і астигматизм з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше ніж мінус 3 дптр).

Раніше ми писали, що Верховна Рада України посилила покарання для призовників-ухильників та розповідали, що їх чекає.

Нагадаємо, що через карантин весняний призов на строкову службу в армію пересунули на літо, і процес супроводжувався цілою низкою скандалів. Випускники шкіл, які планували вступати до внз, скаржилися, що їх силоміць забирають в армію та тримають у військкоматі.