Сельдь из толстолоба по-домашнему: гора вкуснятины за копейки

Как приготовить сельдь из толстолоба (коллаж: Styler)

Что может быть лучше кусочка по-домашнему засоленной рыбки, положенного на хлеб с маслом или под картошечку с лучком? А если это еще дешево, то вообще песня! Предлагаем засолить бюджетный толстолоб вместо сельди.

О рецепте идет речь на канале Наташине господарство.