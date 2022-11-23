ua ru
Ср, 23 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сельдь из толстолоба по-домашнему: гора вкуснятины за копейки

Новина українською →
Среда 23 ноября 2022 11:40
Сельдь из толстолоба по-домашнему: гора вкуснятины за копейки Как приготовить сельдь из толстолоба (коллаж: Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Что может быть лучше кусочка по-домашнему засоленной рыбки, положенного на хлеб с маслом или под картошечку с лучком? А если это еще дешево, то вообще песня! Предлагаем засолить бюджетный толстолоб вместо сельди.

О рецепте идет речь на канале Наташине господарство.

Составляющие:

  • 2 кг очищенной рыбы
  • 1 стакан соли (стакан 200 г)
  • 1 стакан уксуса (неполный)
  • 0,5 стакана сахара
  • 1 литр воды
  • кориандр черный
  • перец горошком
  • ароматный перец
  • растительное масло

Пошаговое приготовление

Очистите рыбу от внутренностей и голов. Разрежьте каждую тушку вдоль, позвоночник извлеките (из него получится вкусная уха). Нарежьте рыбу пластинами толщиной 1-2 см.

Налейте в кастрюлю воду, добавьте соль, сахар, уксус. Вскипятите маринад и полностью охладите. Залейте рыбу и поставьте сверху гнет.

Таким образом рыба будет мариноваться в течение двух суток в холодильнике.

Каждый кусок обсушите полотенцем. Переложите в лоток, добавьте специи и растительное масло. Наша рыба готова!

Раньше мы писали, как сделать домашние шпроты из салаки.

Также сообщалось, как приготовить сельдь пряного посола дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт Рецепты селедка