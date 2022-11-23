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Оселедець з товстолоба по-домашньому: гора смакоти за копійки

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Середа 23 листопада 2022 11:40
Оселедець з товстолоба по-домашньому: гора смакоти за копійки Як приготувати оселедець з товстолоба (колаж: Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Що може бути краще за шматочок по-домашньому засоленої рибки, покладений на хліб з маслом або під картопельку з цибулькою? А якщо це ще й дешево, то взагалі пісня! Пропонуємо засолити бюджетний товстолоб замість оселедця.

Про рецепт йдеться на каналі Наташине господарство.

Складники:

  • 2 кг очищеної риби
  • 1 склянка солі (стакан 200 г)
  • 1 склянка оцту (неповна)
  • 0,5 склянки цукру
  • 1 літр води
  • коріандр чорний
  • перець горошком
  • духмяний перець
  • олія

Покрокове приготування

Почистіть рибу від нутрощів і голів. Розріжте кожну тушку уздовж, хребет вийміть (з нього вийде смачна юшка). Наріжте рибу слайсами товщиною 1-2 см.

Налийте в каструлю воду, додайте сіль, цукор, оцет. Закип'ятіть маринад і повністю охолодіть. Залийте рибу і поставте зверху гніт.

Таким чином риба буде маринуватися протягом двох діб в холодильнику.

Кожен шматок обсушіть рушником. Перекладіть в лоток, додайте спеції та олію. Наша риба готова!

Раніше ми писали, як зробити домашні шпроти з салаки.

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