Оселедець з товстолоба по-домашньому: гора смакоти за копійки

Як приготувати оселедець з товстолоба (колаж: Styler)

Що може бути краще за шматочок по-домашньому засоленої рибки, покладений на хліб з маслом або під картопельку з цибулькою? А якщо це ще й дешево, то взагалі пісня! Пропонуємо засолити бюджетний товстолоб замість оселедця.

Про рецепт йдеться на каналі Наташине господарство.