Оселедець з товстолоба по-домашньому: гора смакоти за копійки
Що може бути краще за шматочок по-домашньому засоленої рибки, покладений на хліб з маслом або під картопельку з цибулькою? А якщо це ще й дешево, то взагалі пісня! Пропонуємо засолити бюджетний товстолоб замість оселедця.
Про рецепт йдеться на каналі Наташине господарство.
Складники:
- 2 кг очищеної риби
- 1 склянка солі (стакан 200 г)
- 1 склянка оцту (неповна)
- 0,5 склянки цукру
- 1 літр води
- коріандр чорний
- перець горошком
- духмяний перець
- олія
Покрокове приготування
Почистіть рибу від нутрощів і голів. Розріжте кожну тушку уздовж, хребет вийміть (з нього вийде смачна юшка). Наріжте рибу слайсами товщиною 1-2 см.
Налийте в каструлю воду, додайте сіль, цукор, оцет. Закип'ятіть маринад і повністю охолодіть. Залийте рибу і поставте зверху гніт.
Таким чином риба буде маринуватися протягом двох діб в холодильнику.
Кожен шматок обсушіть рушником. Перекладіть в лоток, додайте спеції та олію. Наша риба готова!
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