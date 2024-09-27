RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Осадчая поделилась лайфхаком, как все успевать с двумя маленькими детьми

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Катерина Собкова

Известная телеведущая Катя Осадчая рассказала своим подписчикам, как она совмещает работу, общественную жизнь и материнство.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Как известно, Осадчая вместе со своим супругом, продюсером и актером Юрием Горбуновым, воспитывает двоих детей: 7-летнего Ивана и 3-летнего Даниила. В декрет ведущая не уходила, а во время полномасштабной войны еще и занялась поиском пропавших безвести.

В Stories она поделилась своим "рецептом", как все успевать.

"Мой рецепт - выделять время на себя, а также не пытаться сделать все сразу, так не работает.  Расставить задачи по приоритетности и сделать первые три как минимум. То, что отложено на завтра, снова расставить по приоритетности. Если что-то отпадает и откладывается,  проанализировать почему. Возможно это то, что не так важно для вас", - отметила ведущая.

Скриншот

Также она рассказала, что старается завершить все дела до 21:00, а вечер всегда проводит с детьми, уделяя им максимум внимания.

"Я все планирую так, чтобы в 21:00 максимум, а лучше раньше закончить все дела. А после этого -время детей. Купание, чтение. А когда уснут, книги и кино", - отметила Катя Осадчая.

Скриншот

Отметим, что ранее Осадчая неожиданно показалась в больнице. Знаменитость не стала раскрывать подробностей, что именно случилось. Однако даже в условиях отключений света ей предоставили необходимую медицинскую помощь и назначили лекарства.

Она подчеркнула, что за границей в такой ситуации она бы очень долго сидела в очереди в ожидании приема врача. А если бы там была подобная ситуация с отключениями света, как в Украине, все просто лечились бы самостоятельно.

Катя Осадчая с Горбуновым и детьми (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Читайте РБК-Украина в Google News
Катя ОсадчаяНовости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнеса