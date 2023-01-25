Так выглядели первые украинские гривны более 100 лет назад: уникальные фото

Первая украинская валюта появилась после провозглашения Украинской Народной Республики и поступила в оборот в 1918 году. Тогдашние художники-графики в государственных банкнотах отразили украинскую идентичность и впервые промаркировали купюры трезубом.
Об истории первых украинских гривен и их дизайне рассказываем в материале ниже.
После провозглашения в 1917 году образования Украинской Народной Республики, Центральная Рада инициировала разработку национальной валюты.
Сначала денежная единица УНР называлась "карбованець". Стоимость которого равнялась 17,424 доли чистого золота (1 доля = 0,044 г золота).
Первой банкнотой стала купюра в 100 карбованцев. Ее напечатали в 1917 году, но в оборот она вошла в январе 1918 года.
Такие банкноты печатали на литографской машине, поэтому их легко можно было сфальсифицировать. Купюра в 100 рублей не имела водяных знаков и гильоширной сетки. Вскоре ее вывели из обращения.
Для 100 рублей художник-иллюстратор Георгий Нарбут использовал созданный им самим эскиз герба Украинского государства с символом трезубца и козака с мушкетом.
Вот так выглядели первые украинские деньги (скриншот)
В марте 1918 года Центральная Рада приняла Закон "О денежной единице, биении монеты и печати государственных кредитных билетов".
В это время и была введена новая денежная единица - гривна, которая делилась на 100 шагов и была равна 1/2 рубля.
В 1918 году в Берлине напечатали банкноты номиналом 2, 10, 100, 500, 1000 и 2000 гривен.
Эскиз первой купюры создал Василий Кричевский, три последующих - Георгий Нарбут.
Украинский трезубец впервые изобразили на банкноте номиналом 2 гривны (скриншот)
На банкноте номиналом 2 гривны Кричевский изобразил стилизованный древнерусский княжеский трезубец и впервые его разместил на украинских банкнотах, как символ борьбы с советской символикой - серпом и молотом.
Также особенностью банкноты есть геометрический орнамент.
100 гривен, выпущенные в 1918 году (скриншот)
100 гривен - одна из сильнейших купюр в дизайне Нарбута. На ней изображена крестьянка с серпом и снопом пшеницы и мужчина в фартуке, опирающейся на молот (это символ украинского трудолюбия).
Также на банкноте изображен венок из цветов и плодов.
Банкнота времен УНР (скриншот)
А уже оформляя банкноту 10 гривен, Нарбут использовал орнаменты украинских книжных гравюр XVII века, в эскизе 500-гривневой купюры - образ "молодой Украины" в виде девичьей головы в венке.
Банкноты УНР (скриншот)
Дизайн купюры 1000 гривен разработал Иван Мозолевский. На ней изобразил лук-самострел, похожий на печать Киева XVII века. Также разместил украинский герб.
Последние купюры УНР (скриншот)
Эскиз 1000 рублей разработал Григоров Золотов в стиле украинского барокко. На банкноте изображены женщины, державшие гетманскую булаву и рог изобилия. А на обратной стороне - герб Украинского Государства.
Эта купюра была последней из украинских денег, опубликованных в Варшаве в 1920 году.
Годом ранее Директория объявила об укреплении золотого содержания украинской валюты. Начали собирать все золото и серебро для выпуска монет. Также планировали переплавить все медные памятники русским царям на мелкую монету.
На золотых гривнах хотели разместить бюст Тараса Шевченко, а на серебряных - здание Центральной Рады. Но чеканке монет помешало наступление большевиков.
Слово "гривна" происходит от старославянского "гривна", которое означало бусы или браслет.
Еще до времен Киевской Руси женщины носили украшение "шейную гривну" - золотой обруч, украшенный драгоценными камнями.
"Гривнами" иногда еще называли металлические медальоны.
Ромбовидная гривна киевского типа (скриншот)
В Киевской Руси "гривна" сначала была весовой, а позже и счетной единицей. В весовой гривне взвешивали серебро в слитках, украшениях или обломках. Впоследствии слитки серебра стандартной формы и веса стали монетами.
Монетная гривна известна с середины XI века. Первые такие были ромбовидными слитками весом около 164 грамма.
Ромбовидная форма слитка теперь является логотипом Национального банка Украины.
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