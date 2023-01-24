Вот эта привычка пить воду, может навредить здоровью: нутрициолог предостерегла от ошибок

Без достаточного количества воды наш организм начинает плохо функционировать, волосы становится тусклыми, а кожа - сухой. Нарушенный водный баланс не так легко восстановить, а ежедневная привычка злоупотребления минеральной водой может оказаться вредной для здоровья.
О том, как правильно восстановить водный дефицит в организме и какие ошибки не следует допускать, рассказала нутрициолог Богдана Тарасюк на своей странице в Instagram.
Вода в нашем организме важна в процессах очищения и детоксикации, также необходима она и для всех обменных процессов наших клеток.
В нашем организме существует два вида жидкости:
Внеклеточная жидкость - вода с "продуктами", которые клетка переработала. Именно эту жидкость мы разбавляем утренним приемом воды для выведения токсинов.
Внутриклеточная жидкость содержит другие важные элементы, необходимые для функционирования организма. И именно ее дефицит является "обезвоживанием".
Нехватку внутриклеточной жидкости можно заподозрить по ряду признаков. В частности, когда есть ощущение стянутости кожи после умывания/душа и если крем очень быстро выбирается.
Также следует обратить внимание на наличие этих признаков:
Быстрее всего восполнить внутриклеточный дефицит жидкости можно с помощью минеральной воды. Благодаря ее составу она притягивается в нужные места.
"Минеральная вода не должна быть лечебной, ни в коем случае, потому что можно "налечить" себе кучу проблем со здоровьем, если есть привычка злоупотреблять. Выбирайте столовую, читайте на этикетке. Изучайте состав и дозы. Пить нужно сразу, как испытываете жажду или от 0,5 до 1 литра в сутки. Не больше", - объясняет Богдана Тарасюк.
Из-за привычки злоупотребления минеральной водой можно получить сердечно-сосудистые осложнения, урологические и неврологические заболевания, камни. Это доказывает ряд клинических исследований.
Основные правила питья минералки:
Когда можно пить газировку:
Также восстановить водный режим могут следующие источники:
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