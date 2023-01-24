Вот эта привычка пить воду, может навредить здоровью: нутрициолог предостерегла от ошибок

Зачем нашему организму вода

Вода в нашем организме важна в процессах очищения и детоксикации, также необходима она и для всех обменных процессов наших клеток.

В нашем организме существует два вида жидкости:

внутриклеточная

внеклеточная

Внеклеточная жидкость - вода с "продуктами", которые клетка переработала. Именно эту жидкость мы разбавляем утренним приемом воды для выведения токсинов.

Внутриклеточная жидкость содержит другие важные элементы, необходимые для функционирования организма. И именно ее дефицит является "обезвоживанием".

Как понять, что есть дефицит внутриклеточной жидкости

Нехватку внутриклеточной жидкости можно заподозрить по ряду признаков. В частности, когда есть ощущение стянутости кожи после умывания/душа и если крем очень быстро выбирается.

Также следует обратить внимание на наличие этих признаков:

Сухие дерматиты

Сухость во рту, густая слюна - это ранний признак внутриклеточного обезвоживания

Сухие губы

Образование трещин на пятках, ладонях

Лущение и трещины на локтях, передняя поверхность голеней, как "пустыня"

Сухость во время половой близости, и чем более отчетливо обезвоживание, тем раньше эта сухость возникает и вызывает боль

Сухие и тусклые волосы

Отсутствие блеска в глазах

Как восстановить водный баланс

Быстрее всего восполнить внутриклеточный дефицит жидкости можно с помощью минеральной воды. Благодаря ее составу она притягивается в нужные места.

"Минеральная вода не должна быть лечебной, ни в коем случае, потому что можно "налечить" себе кучу проблем со здоровьем, если есть привычка злоупотреблять. Выбирайте столовую, читайте на этикетке. Изучайте состав и дозы. Пить нужно сразу, как испытываете жажду или от 0,5 до 1 литра в сутки. Не больше", - объясняет Богдана Тарасюк.

Из-за привычки злоупотребления минеральной водой можно получить сердечно-сосудистые осложнения, урологические и неврологические заболевания, камни. Это доказывает ряд клинических исследований.

Основные правила питья минералки:

Разделите объем воды на равные части и пейте за 15 минут до еды

Вода должна быть без газов, иначе она не войдет в клетку. Вода с газами, напротив, повысит давление и будет извлекать воду из клетки. Может вы замечали, как после газировки "хочется" пить еще и еще?

Просто откройте крышку и оставьте бутылку с водой на несколько часов.

Когда можно пить газировку:

когда появилась слабость

во время жары, когда вы хотите уменьшить потоотделение

если хотите наоборот увеличить потоотделение - пейте негазированную воду

если "упало давление"

Также восстановить водный режим могут следующие источники: