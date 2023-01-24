Ось ця звичка пити воду, може нашкодити здоров'ю: нутриціолог застерегла від помилок

Без достатньої кількості води наш організм починає погано функціонувати, волосся стає тьмяним, а шкіра - сухою. Порушений водний баланс не так легко відновити, а щоденна звичка зловживання мінеральною водою може бути шкідливою для здоров'я
Про те, як правильно відновити водний дефіцит в організмі та яких помилок не варто допускати, розповіла нутриціолог Богдана Тарасюк на своїй сторінці в Instagram.
Вода в нашому організму важлива у процесах очищення та детоксикації, також вона потрібна і для всіх обмінних процесів наших клітин.
В нашому організмі існує два види рідини:
Позаклітинна рідина - вода з "продуктами", які клітина переробила. Саме цю рідину ми розбавляємо ранішнім прийомом води для виведення токсинів.
Внутрішньоклітинна рідина містить інші важливі елементи, необхідні для функціонування організму. І саме її дефіцит є "зневодненням".
Брак внутрішньоклітинної рідини можна запідозрити за рядом ознак. Зокрема, коли є відчуття стягнутості шкіри після вмивання/душу і якщо крем дуже швидко вибирається.
Також слід звернути на наявність цих ознак:
Найшвидше поповнити внутрішньоклітинний дефіцит рідини можна за допомогою мінеральної води. Завдяки її складу вона притягується в потрібні місця.
"Мінеральна вода не повинна бути лікувальна, в жодному разі, бо можна "налікувати" собі купу проблем зі здоров’ям, якщо є звичка зловживати. Обирайте столову, читайте на етикетці. Вивчайте склад та дози. Пити потрібно відразу, як відчуваєте спрагу або від 0,5 до 1 літру на добу. Не більше", - пояснює Богдана Тарасюк.
Через звичку зловживання мінеральною водою можна отримати серцево-судинні ускладнення, урологічні та неврологічні захворювання, каміння. Це доводить ряд клінічних досліджень.
Основні правила пиття мінералки:
Коли можна пити газовану воду:
Також відновити водний режим можуть наступні джерела:
Раніше ми розповідали про те, яка звичка пити воду прискорює старіння.
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