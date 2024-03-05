Вот эти продукты должны быть каждый день дома, если хотите похудеть: список от тренера

Людям, которые хотят получить идеальную фигуру и при этом не потерять здоровье, нужно полноценно питаться и делать акцент на растительной пище. При этом очень важно это делать на постоянной основе. Потому что, если дома будут вредные продукты, существует большой риск, что человек будет срываться и есть их.

О том, какие продукты всегда должны быть дома, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию тренера Юрия Попко в Facebook .

На что обращать внимание при формировании рациона

"Забудьте слово "продукт", так как каждый продукт - это всего лишь набор нутриентов. Для похудения важно определить, сколько калорий нам нужно для базового обмена - это когда мы лежим и ничего не делаем, а организм работает и потребляет калории", - говорит. Попко.

Следует учесть свой режим дня, как много вы занимаетесь спортом, проходите шагов и занимаетесь физическим трудом.

"Обладая такими цифрами, мы можем определить калорийность меню, которое должно быть для удержания веса. Хотите похудеть? Сделайте эту продуктовую корзину на 300-500 ккал меньше и будет у вас дефицит, хотите набрать - наоборот добавьте калорий и будете набирать вес", - советует тренер.

Он отмечает, что калории отвечают за похудение, а соотношение белков, жиров и углеводов и разнообразие продуктов в рационе отвечают за сытость и здоровье.

Употребление каких продуктов нужно ограничить

"Начнем от обратного, а именно - чего следует избегать, а если быть точнее, что следует минимизировать в своем рационе и перестать тащить из супермаркета домой", - говорит эксперт.

Данные продукты больше вредят, чем приносят пользу, а также провоцируют переедание, поэтому 15-20% в своем рационе можете оставить их, чтобы не было срывов, поскольку не будет ограничений во вкусах.

В этот список входят:

белый хлеб

сахар и сахаросодержащие продукты - конфеты, торты, десерты, печенье

кетчупы, соусы

чипсы и сухарики

колбасы, сосиски, консервы

каши быстрого приготовления и быстрые завтраки

Какие продукты должны быть дома каждый день

"Нас интересуют продукты минимально термически обработанные, которые насыщают нас и богаты витаминами, минералами, высокобелковыми и с содержанием клетчатки", - говорит Попко.

По словам тренера, основой рациона должны быть белковые продукты:

нежирная говядина

нежирные сорта рыбы и в небольшом количестве жирные - красная рыба, типа лосося, а еще сельдь и скумбрия

яйца

творог и кисломолочные продукты

филе птицы

морепродукты

Также в рационе должны быть субпродукты: печень, сердечки, желудочки, язык.

"Полезен также костный бульон, но старайтесь выбирать кости из домашнего скота, который ел траву, а не химию", - советует тренер.

Он рекомендует вводить в рацион углеводы: гречку, овсянку, рис нешлифованный, бобовые и чечевицу.

Какие овощи выбирать

"Овощи - это углеводы, витамины, минералы, клетчатка, которая нужна нам для хорошего иммунитета и здорового ЖКТ. Овощи подходят нам любые, чем разнообразнее и цветнее - тем лучше, очень полезны все виды капусты, также больше ешьте зеленые", - говорит Попко.

В не сезон можно покупать парниковые овощи, или есть квашеные продукты, например, капусту и огурцы.

"Что касается картофеля, то он достаточно калорийный. Молодой картофель богат витамином С, потреблять картофель в идеале вареный, или запеченный в мундирах и охлажденный", - объясняет эксперт.

Попко также добавляет, что в рационе должны быть жиры. Их можно употреблять в виде БАДов. А еще стоит употреблять оливковое масло, льняное, авокадо, орехи жареные, топленое масло ГХи, также часть жиров берите из яичных желтков, мяса, рыбы.

Какие ягоды и фрукты выбирать

"Ягоды - это источник витаминов, минералов и там есть клетчатка. В ягодах меньше сахаров, чем во фруктах", - говорит тренер.

Среди фруктов он советует выбирать: киви, апельсины, яблоки (лучше есть сочные и более кислые фрукты, там меньше калорий и фруктозы). В меньшем количестве виноград, манго, поскольку там много сахара и минимум есть бананов, потому что они очень калорийны, или выбирайте менее спелые, зеленые.