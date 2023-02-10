Вот таким станет центр Львова в ближайшее время: первые фото нового проекта

Что известно о реконструкции площади Мицкевича

Подробный план территории, охватывающий 1,6 гектара, разработало коммунальное предприятие "Институт пространственного развития".

Согласно проекту, там, где сейчас расположена автостоянка и стоят мусорки, обустроят пешеходную зону. Мусорки погрузят под землю. Установят скамейки и освещение, а также озеленят пространство.

Под памятником Мицкевичу планируют построить одноуровневый подземный паркинг на 40 мест. Он также сможет выполнять функцию укрытия. Заезды на паркинг разместят по обе стороны памятника. А движение транспорта ограничат одной стороной площади.

Вот так изменится площадь Мицкевича во Львове (скриншот)

Также сразу возле площади предлагают построить новый отель. Здание высотой 25 метров хотят построить на месте, где когда-то был дом XIX века. Он был демонтирован еще в 1990-х.

Проект будущей гостиницы разработала польская архитектурная студия Kuryłowicz & Associates.

Вот так изменится площадь Мицкевича во Львове (скриншот)

Некоторые львовяне возмутились, когда узнали о планах строительства новой гостиницы. Они предлагают воспроизвести исторический каменный дом. Но против такого решения высказался главный архитектор Львова Антон Коломейцев.

"В этом случае ценная историческая среда будет дополнена тактичной постройкой нового времени с уважением к прошлому, однако с лицом настоящего. Практика строительства непутевых псевдоисторических каламбуров на улицах города должна навсегда останется в прошлом", - заявил архитектор.

Вот так изменится площадь Мицкевича во Львове (скриншот)

Следует отметить, что часть будущей гостиницы будет отведена под музей. Ведь на первом этапе работ законсервировали остатки Высокой стены от старого здания и фрагменты мощения дороги.

Также проект реконструкции попал под критику из-за того, что на месте запроектированного подземного паркинга расположен свод коллектора реки Полтва. Ее русло еще в конце XIX ст. превратили в городской канализационный коллектор.

Визуализация современного состояния площади Мицкевича и проектного (скриншот)