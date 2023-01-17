Вот таким станет Киев, когда "сталинки" и "хрущевки" заменят высотками: визуализация

Стоит ли сносить кварталы "сталинок" и "хрущевок"

Местные власти уже неоднократно поднимали вопрос о реконструкции кварталов пятиэтажек, составляющих значительную часть жилищного фонда столицы. С 2006 года было уже шесть-семь попыток внедрить такую трансформацию. Даже удалось реализовать несколько пилотных проектов.

Инициаторы утвержденной Программы выбрали стратегию сноса такого жилищного фонда и возведение на этих участках новостроек от 20 этажей и выше. Авторы придерживаются "постсоветского" подхода вместо прогрессивного европейского опыта реновации.

Эксперты имеют разные взгляды на то, насколько целесообразна сейчас работа по планированию и реализации восстановления. Пока идет война инфраструктура города будет терпеть разрушения. После окончания боевых действий возникнет вопрос восстановления, в рамках которого можно касаться и реконструкции старых жилых кварталов.

Кварталы пятиэтажек могут превратиться в районы высоток (иллюстрация: Александра Степаненко)

Каким будет Киев без кварталов пятиэтажек

Вместе с тем эксперты отмечают, что срок годности такого жилья стремительно истекает. Его жители все чаще будут сталкиваться с чисто техническими вопросами, которые нужно срочно решать. Ведь когда истекает срок эксплуатации, использовать здание становится либо опасно, либо экономически нецелесообразно.

План предусматривает на месте ветхого жилья новые высотки эконом-класса. В таком случае, вместо зеленых кварталов с постоянным составом жителей и соответствующей инфраструктурой, Киев получит рост плотности населения.

Вряд ли это будет уравновешено новыми учебными заведениями, здравоохранением, соответствующей транспортной инфраструктурой, подземными коммуникациями и т.д.

Часть квартир в высотках получат жители "хрущевок", но большую часть продадут более состоятельным гражданам. Это приведет к росту цен на услуги в этих районах.

Таким может стать Киев после реконструкции старых жилых кварталов (иллюстрация Александра Степаненко)

Как будет выглядеть Киев с новыми высотками

Если программу реализуют, то есть риски, что несовременные кварталы Дарницы, Нивок, Святошино, Сырца превратятся в "бетонные джунгли". Это существенно повлияет на жизнь не только районов, но и близлежащих районов и всей столицы.

В Программе заявляют о необходимости развития социальной и транспортной инфраструктуры. Но важно, чтобы оно было реализовано, а не только указано на бумаге.

Застройка города 25-этажными высотками в рамках реконструкции негативно отразится на ландшафте столицы. Киев уже сейчас среди лидеров по высотности новостроек среди европейских городов.

Таким может стать Киев после реконструкции старых жилых кварталов (иллюстрация Александра Степаненко)