Диетолог назвала "волшебный напиток" для очищения организма

Одна из самых популярных тем в постах блоггеров, нутрициологов и диетологов после новогодних праздников - это детокс, то есть очищение организма. В него люди верят, на него надеются и любят и наделяют его почти волшебными свойствами. Детокс в массовом сознании - синоним похудения. А обещания "очистить от шлаков" широко используются в рекламе различных товаров и являются некорректными и ненаучными.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост известного диетолога Оксаны Скиталинской в Facebook.

Что такое детоксикация

Это процесс очищения организма от токсинов путем их обезвреживания и последующего выведения. Детоксикация может быть с помощью различных методов, которые предпочтительно используют в отделениях интенсивной терапии (экстренная детоксикация), а также химическими и физическими методами. А может быть естественной.

Природная детоксикация происходит через:

легкие (углекислый газ), кожу (молочную кислоту и токсичные вещества с потом), печень (производит ферменты детоксикиции, которые связывают токсины и превращают их в нетоксичные формы), почки (выводят продукты обмена веществ и токсины из крови и выводят их из мочой), кишечник, иммунную систему (поглощение токсинов с помощью фагоцитоза и связывание с белками крови).

Больше всего влияет на процесс естественной детоксикации, особенно сейчас, зимой - это вода.

Именно зимой легче всего довести себя до дефицита воды, потому что пить в холодное время года хочется меньше.

Скиталинская сообщила, что в журнале The Lancet было опубликовано исследование, насколько важно пить воду и избегать обезвоживания.

"Не только потому, что вода - идеальный растворитель и в ней происходят все биохимические реакции и легче выводятся вредные вещества, а еще и потому, что хроническое обезвоживание ведет к развитию многих хронических заболеваний", – пояснила диетолог.

Она объяснила, что за основу научной работы взят натрий. Его концентрация в организме зависит от объема выпиваемой воды. Чем больше жидкости, тем более разбавленными будут электролиты, включая натрий. Это похоже на то, как залить воду в пересоленный суп. Чем больше концентрация определенных веществ в крови и моче, тем труднее работать сердцу, почкам, печени и мозгу. Это может привести к инсульту, сердечной недостаточности.

К тому же, согласно этому исследованию, люди с высоким уровнем натрия чаще умирали в молодом возрасте.

Сколько воды нужно пить каждый день?

Есть специальная формула: 35-40 мл на кг массы тела. Идеальной массы тела. Поэтому людям с избыточным весом и ожирением нужно из этой формулы вычислить килограмм жира и жидкости. В общем, для человека, имеющего нормальную массу тела, это примерно 3 литра в сутки. Из этих 3-х литров часть воды содержится в овощах, фруктах, ягодах, готовых блюдах и напитках.

Эксперт советует начинать день со стакана простой теплой воды.

"Если вам совсем "не вкусно", добавьте чуть-чуть лимона. Но я бы рекомендовала попробовать чистую воду", - резюмировала Скиталинская.