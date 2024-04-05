Голодать или нет: как популярный метод похудения вам может навредить

Когда заходит разговор о похудении, почти все специалисты говорят, что требуется дефицит калорий. Получить его можно разными способами – меньше есть, больше двигаться, применять практики сжигания калорий, разнообразные диеты и самый популярный – интервальное голодание. Однако эта практика может сильно навредить организму.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Наталию Самойленко в Instagram.

В чем заключается метод

Интервальное голодание или фастинг - это чередование периодов потребления пищи и отказ от нее в течение 16, 20, 24, 72 и более часов.

Имеет ли этот метод положительное влияние

Да, и есть очень много пользы для здоровья, кроме похудения.

Снижение уровня инсулина. Когда вы голодаете, падает уровень сахара. Организм использует глюкозу в крови и печени, потому что у него нет другого источника энергии. Поджелудочная железа производит меньше инсулина для поглощения глюкозы.

Повышение иммунитета. Голодание запускает регенерацию старых клеток в организме, в том числе и являющихся частью иммунной системы.

Утрата лишнего веса. Когда вы едите, организм использует пищу как источник энергии. Все, что не использовано для обеспечения жизнедеятельности, превращается в жиры и остается в теле. Так вы набираете вес. А в период голодания происходит расщепление этих жиров, то есть липолиз.

Ускорение метаболизма. Периодическое голодание дает вашей пищеварительной системе отдохнуть, повысить уровень норадреналина, и как следствие это разгоняет обмен веществ. При следующем приёме пищи вы получите больше энергии, а калории будут сжигаться эффективнее.

Детоксикация. Чтобы обеспечить непрерывный обмен веществ, мозг превращает гликоген, накопленный в печени, в энергию. Через 12 часов запасы истощаются и организм начинает сжигать жиры, а хранящиеся в жирах токсины высвобождаются и выводятся из организма.

Замедление старения. Лишение питательных веществ, происходящее во время голодания, активирует процесс аутофагии – разрушение старого материала. На месте старых и неактивных клеток появляются новые и здоровые.

Так в чем опасность?

Выглядит все действительно очень хорошо, однако в такой голодовке скрыты разнообразные "но", о которых нужно знать и помнить.

Любая несбалансированная диета, воздержание от определенных продуктов и интервальное голодание имеют множество противопоказаний и могут повредить здоровью.

Перед тем, как начать такое голодание, следует проконсультироваться с врачом-диетологом, работающим по принципам доказательной медицины. И очень пристально подойти к своему рациону питания.

Важно! Интервальное голодание как система похудения не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, а также детям и подросткам. Противопоказана эта схема диеты и тем, кто испытывает проблемы с желудком, кишечником, надпочечниками, щитовидной железой, сахарным диабетом, а также тем, кто страдает стрессовым перееданием.

Если же, вы уже на этом опасном пути и чувствуете: слабость, быструю утомляемость, раздражительность, пониженную концентрацию внимания, головокружение, головную боль – остановитесь! Это признаки вреда организму.

Более глобальные последствия – это гипогликемия, гипотония (пониженное артериальное давление), бессонница, тошнота, мигрень, обморок, обезвоживание, расстройства пищевого поведения, восприимчивость к инфекционным заболеваниям.

При несоблюдении принципов правильного питания в периоды еды даже в режиме фастинга можно прибавить в весе и столкнуться: нарушением чувствительности к инсулину и повышением сахара в крови, повышением холестерина, дефицитом важных витаминов, макро- и микроэлементов и не только.

К режиму приема пищи очень чувствителен желудочно-кишечный тракт - длительные "голодные" промежутки могут привести к застою и сгущению желчи и развитию желчнокаменной болезни.

Кроме того, сочетание интервального голодания с хроническим стрессом ослабляет защитные силы слизистых желудочно-кишечного тракта и может способствовать развитию их повреждения, образованию эрозий и язв.

А еще помните, что чем дольше вы голодаете, тем сильнее организм работает на сопротивление похудению! Ваше питание должно быть сбалансированным и ежедневным.