Вот сколько микробов живут на "чистых" полотенцах: эксперт показал видео из-под микроскопа

Сколько микробов живут на полотенце

Химик взял бактериальный посев из полотенца и поместил его в термостат на сутки.

"Мы видим, что хоть полотенце было в пользовании всего три дня, но микробов здесь много. Под микроскопом мы видим микрококус лютеус - типичную составляющую кожной флоры. И какие-то стрептококки, которые могут быть условно патогенными. Ну и конечно - протеи. Это типичная составляющая фекальной флоры", - говорит Репич.

При этом он добавляет, что на самом деле в их микробах нет ничего столь страшного.

"Но если у вас проблемная кожа, то именно микробы на полотенце могут стать причиной появления прыщей", - объясняет химик.

Как часто нужно менять полотенца

Исследователь советует тем, кто имеет проблемы с кожей, ежедневно менять полотенца или использовать обычные бумажные салфетки.

Общие правила гигиены предусматривают использование банного полотенца не более 3-4 раз. После каждого использования его нужно хорошо высушить в развернутом виде.

Полотенца для рук, которыми пользуются несколько раз в день, нужно стирать каждые 2-3 дня или даже чаще, если на них появились явные загрязнения.