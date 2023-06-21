Вот что надо сделать, чтобы листья огурцов не желтели: надежные методы от профессиональной огородницы

Почему желтеют листья на огурцах

Желтые листья на огурцах свидетельствуют о нехватке полезных и питательных веществ, а именно калия и магния. Именно они становятся наиболее частыми причинами этой проблемы, а также сухие участки.

Характерный признак недостатка калия - сначала желтеют края листовых пластин, а затем пятно стремительно увеличивается. Темно-зеленые жилки на фоне желтизны могут сигнализировать о дефиците железа или марганца. Желтеющие верхние листья бывают при недостатке азота, меди. Эту ситуацию помогут исправить подкормка.

Еще одна причина - грибковые заболевания. Чаще всего это именно фузариоз. Сначала на ботве появляются ржавые пятна, затем листья покрываются пятнами полностью, засыхают и опадают.

При этом в случае фузариоза побеги становятся вялыми и не реагируют на полив. Если 30-градусная жара сменилась холодными дождями и понижением ночных температур - грибки не заставят себя ждать.

Также причиной желтых пятен могут стать вредители. Белокрылка или паутинный клещ высасывают все соки из огуречных листьев, в результате листья желтеют и погибают.

Как избавиться от желтых пятен на листьях

Если есть недостаток азота, то нужно правильно подкормить растение. Треть 10-литрового ведра наполните куриным пометом, залейте водой и оставьте на 5 дней, чтобы забродить. Тогда пол литра этого настоя нужно развести в 10 л воды и полить под корень каждого кустика.

Также можно полить растения зеленым удобрением. Лучше всего, когда оно изготовлено из крапивы. Если ее нет, то можно взять одуванчик, клевер, газонную траву или любое лекарственное растение. Пол ведра зелени залейте водой и оставьте на 5 дней, чтобы забродило. Затем пол литра раствора смешайте с 10 л воды и полейте кусты.

Если по краям листьев есть желтый ободок, тогда это недостаток калия. Нужно подсыпать кусты древесной золой, чтобы обогатить растения этим элементом. Или сделайте настой - стакан пепла разведите в ведре воды, настаивайте сутки, а затем полейте кусты.

Как провести профилактику болезней

Возьмите 1 л сыворотки, смешайте с 3 л воды и добавьте 2 ст. л жидкого мыла (или натрите хозяйского), добавьте 15 мл йода и 200-граммовый стакан марганцовки. Тогда обработайте кусты. Важно опрыскивать листик снизу и сверху. Это будет и подкормка, и профилактика болезней.

Сыворотка сделает такую пленочку, что насекомые не смогут на них жить.

Если есть признаки болезни, то процедуру следует повторить за 3 дня. Если нет - тогда через 10 дней. Этим раствором хорошо обрабатывать и помидоры.