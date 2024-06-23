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Вот что произойдет с кожей, если больше месяца не чистить кисти для макияжа

Что будет, если долго не мыть кисти для макияжа (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Есть некоторые дела, которые выполняют все еженедельно. Но о мытье кисточек для макияжа все почему забывают. Стоит знать об ужасных вещах, которые случаются, если не чистить свои кисти для макияжа больше месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.

Макияж будет выглядеть ужасно

Дерматолог Анны Чакон рассказала, что вы переносите бактерии и грязь из кистей на кожу и это приведет к закупорке пор. Это может спровоцировать появление угрей и повышенную чувствительность.

Косточки будут выглядеть иначе, и это может повлиять на макияж.

Это может повлиять на то, как кисточка для макияжа "будет работать" на вашей коже, что может привести к нежелательному накоплению текстуры грязного или мутного цвета на коже.

Например, если вы используете ту же кисть для теней для век, чтобы нанести несколько разных цветов, у вас будут постоянно оставаться остатки предыдущих цветов. Цвет, который вы видите в вашей палитре, не будет таким, какой вы видите на своей коже.

Кисти могут испортиться

Если кисти не чисты регулярно, это также означает, что вам придется покупать их чаще. Все поэтому, если вы используете редкие или кремообразные средства и не очищаете кисти, то они сильно загрязняются. Кисть также может сломаться, если она слишком насыщена косметикой.

Появится неприятный запах

Одна из самых ужасных вещей, которые могут произойти, это то, что кисти начнут неприятно пахнуть. Это происходит из-за переноса кожного жира.

Инфекции, болезни и аллергии

Иногда грязные кисточки выходят за рамки и представляют риск для здоровья и безопасности.

Если не мыть кисточки для макияжа, то увеличивается риск распространения бактерий и вирусов, которые могут привести к серьезным заболеваниям.

Некоторые люди имеют аллергию на определенные ингредиенты косметики, и нерегулярная чистка кисточек может привести к чувствительности, дискомфорту и воспалению.

Чтобы этого избежать, каждую неделю промывайте кисти в теплой проточной воде и моющим средством.

Кисточка для пудры, как и кисточка для румян и других рассыпчатых текстур, следует мыть один раз в месяц. Частицы косметики, забиваемые между ворсинками, очень портят ворс.

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