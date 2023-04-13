Вот что произойдет с вашим телом, если вы ежедневно будете есть красное мясо

У вас повысится уровень белка

Говядина является одним из продуктов с высоким содержанием белка. К примеру, в 85 граммах мяса содержится 23 грамма белка. Если учесть, что суточная норма протеина составляет 50 граммов, то потребление говядины может помочь восполнять этот пробел.

Может возрасти уровень холестерина

Холестерин является важным показателем здоровья сердечно-сосудистой системы. Это вещество может сужать сосуды кровообращения, что приводит к сердечным приступам или инсультам.

Красное мясо, в частности, известно тем, что повышает уровень "плохого" холестерина. Исследования Оксфордского университета обнаружили, что риск ишемической болезни сердца возрастает на 18% после употребления лишних 50 граммов обработанного красного мяса.

Может возрасти риск развития диабета 2 типа

В 2014 году исследование показало, что потребление мяса связано с риском диабета 2 типа. Исследователи предположили, что это может быть потому, что красное мясо усиливает воспаление, увеличивает вес тела или висцеральный жир. Это известные факторы развития диабета.

Исследования, проведенные в 2022 году, показали аналогичные результаты.

У вас появится больше энергии

В красном мясе также содержатся витамин B12 и железо. Они оказывают заметное влияние на уровень энергии в вашем организме. Дефицит любого из них может привести к усталости и слабости.

Поэтому красное мясо спасает вас от усталости и вялости.

Может увеличиться риск развития колоректального рака

Исследование 2015 года, проведенное отделом медицинской онкологии Института онкологии Стамбульского университета, свидетельствует о связи между более частым потреблением мяса и более высокой вероятностью заболевания кишечника.

Обработанное красное мясо оказывает еще большее негативное влияние на развитие рака толстой кишки. Обработанное мясо классифицируют как канцероген группы 1. Это означает, что он может вызвать рак.

Вы почувствуете сытость

Протеин - именно тот нутриент, который дарит наибольшую сытость. Сочетание красного мяса со сложными углеводами и здоровыми жирами поможет поддерживать вес и долго не чувствовать голода.