Вот что случится с вами, если часто пить белое вино

Вы можете плохо спать

Это распространенное заблуждение, что алкоголь помогает спать. Алкоголь на самом деле является депрессантом и может нарушить нормальный ритм сна.

Если вы пьете по бокалу белого вина ежедневно, пейте его по крайней мере за 2 часа или больше до ухода спать, иначе это может ухудшить качество вашего сна.

Вы можете набрать вес

Белое вино - калорийно. Если вы выпиваете по бокалу, да еще придаете аппетиту во время вкусного ужина, это может вылезти вам боком. В буквальном смысле – тем самым боком, что свисает над ремнем джинсов.

Фото: Можно ли часто пить белое вино (freepik)

Это может защитить ваше сердце?

Исследователи предположили, что соединения белого вина, называемые тирозолом, кофейной кислотой и шикимовой кислотой, могут иметь определенное отношение к кардиопротекторным эффектам напитка. Однако на данный момент этот вопрос не изучен досконально, поэтому лучше пейте умеренно.

Можно подытожить, что бокал белого вина время от времени может быть абсолютно безвредным для большинства людей, если иное не указано вашим врачом.

Однако употребление алкоголя часто может легко превысить "умеренное потребление", что может привести к осложнениям со здоровьем.