Вот что произойдет с организмом, если ежедневно ложиться спать раньше 10 вечера

Бодрость

По словам нутрициолога, когда человек успевает отдохнуть, он чувствует себя бодро и лучше выполняет любую работу, будь то физическую или интеллектуальную.

Снижение веса

Недостаточный сон увеличивает риск появления лишнего веса, от которого потом очень тяжело избавиться. На самом деле каждый потерянный час сна увеличивает индекс массы тела. Ложась спать вовремя, можно легко избавиться от лишних килограммов.

Повышение либидо

Когда человек высыпается, то у него налаживается работа гормонов. Благодаря этому улучшается самочувствие и повышается либидо.

Здоровая нервная система

Во время сна центральная нервная система перезагружается. Если плохо и мало спать, это приводит к значительно большему количеству стресса.

Увеличение производительности

Чтобы быть сосредоточенным и продуктивным, ложитесь спать раньше. Учёные подтвердили связь между сном и концентрацией внимания. Чтобы быть всегда внимательным, необходимо ложиться спать раньше 22:30.

Более крепкий иммунитет

Чем больше организм устает, тем он уязвимее к вредным бактериям, вследствие чего легче подвергается болезням. Если вы достаточно отдыхаете, то иммунная система будет лучше бороться с вирусами.

Здоровый цвет лица

Достаточный сон восстанавливает и очищает поврежденные клетки кожи. Если вы постоянно поздно ложитесь спать, то со временем можете заметить тусклый цвет лица. На самом деле лучшая косметика - это хороший ночной отдых.

Меньший риск развития диабета

Несоблюдение циклов сна, необходимых для организма, может нарушить его нормальное функционирование. Люди, которые мало спят, имеют значительно более высокий риск заболеть диабетом.

Снижение болевого порога

Подразумевается уровень раздражения, причиняемый нервной системе, при котором человек испытывает боль. Болевой порог у каждого индивидуален и он может значительно снизиться, если высыпаться.

Улучшение памяти

Качественный сон улучшает концентрацию внимания. Ложась спать вовремя, вы даете возможность мозгу "отдохнуть". После чего он будет работать гораздо лучше, при этом сохраняя память.

Многие пытаются компенсировать недосыпание на выходных. Однако на самом деле это не помогает организму восстановиться. Проблемы решатся только регулярным достаточным сном. Если вы будете ложиться спать раньше 10 вечера, то со временем приучитесь к режиму.