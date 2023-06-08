Вот что произойдет с организмом, если каждый день пить газировку

Что произойдет с организмом

Частое употребление газировки связано с увеличением веса, ожирением, диабетом 2 типа, заболеваниями сердца и почек.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Biomimetics, употребление газировки связано с кариесом и потерей зубов.

"Любое кислое и все, что содержит много сахара, может вызвать "гниение" зубов или кариес", - говорит доктор медицинских наук Скотт Кардал.

Кроме вреда зубам, сладкие газированные напитки могут влиять на гигиену полости рта. Слюна играет решающую роль, поскольку она помогает нейтрализовать кислоту во рту и смывать частицы пищи и бактерии. Однако сладкая вода может уменьшить выработку слюны, усложняя борьбу с вредными бактериями.

Сладкая вода раздражает желудок

Если часто пить сладкую воду, то она может нанести вред слизистой желудка. Это может возникнуть у людей, имеющих проблемы с пищеварением.

Также может повыситься уровень сахара в крови и увеличиться риск инсулинорезистентности.

Газировка также содержит сахарный спирт. Он еще больше повышает вероятность отрыжки и газообразования. У некоторых может даже возникать диарея, если человек особенно чувствителен к сахарным спиртам.

К симптомам, указывающим на то, что вы слишком много пьете газировки, входят:

Боль в груди и изжога;

Расстройство пищеварения, тошнота, диарея и вздутие живота, вызванные большим количеством сахара или искусственных подсластителей;

Частое мочеиспускание;

Перепады настроения и слабости.

Специалисты говорят, что ежедневное употребление газировки не будет оказывать негативного влияния на организм, если употреблять ее в умеренных количествах. Следует помнить, что ничто не заменит простую воду, когда речь идет об увлажнении.